Sušite perilo v stanovanju? Sledite tem preprostim korakom, da perilo ne bo smrdelo

Tudi v jesenskih in zimskih dneh je treba prati in nato posušiti perilo. Ko vreme ne dopušča več, da bi za to poskrbeli na prostem, ga pač sušimo v notranjosti. Strokovnjaki sušenje v bivalnih prostorih sicer odsvetujejo, saj se zaradi porasta vlage lahko začne na notranjih površinah nabirati plesen, ki ni neprijetna le na pogled, temveč ogroža tudi zdravje stanovalcev. Žal tisti brez velikega in zračnega podstrešja, pokrite terase ali zaprtega balkona druge možnosti največkrat nimajo in se soočajo s še eno težavo: perilo ima včasih neprijeten vonj. Da oprano perilo ne bi dišalo po hrani, ga je, jasno, priporočljivo sušiti čim dlje od kuhinje. A večkrat je za slabo voljo kriv vonj po zatohlem in vlagi.

Zlata pravila

Stojalo naj ne bo prenatrpano. FOTO: Liudmila Chernetska, Getty Images

Tega ustvarja v tkanine ujeta vlaga. Če s sušila pobrano perilo ni res dobro suho, je ta vonj prisoten tudi, ko se do konca posuši. Še izrazitejši je pojav, kadar še vlažna oblačila pospravimo v omare in predale. Včasih je vonj tako moteč, da jih je pred nošenjem treba ponovno oprati. Prvo pravilo se torej glasi: pobirajte in zlagajte res povsem suho perilo!

Perilo sušimo pri odprtem oknu, tako se bo hitreje posušilo, pa še nastanek plesni bomo preprečili.

Velikokrat smrdi perilo, ki vlažno predolgo čaka v sušilnem stroju. Vlaga in majhen zaprt prostor sta idealen recept za plesniv vonj oblačil, ki ne izgine niti s temeljitim sušenjem, sušilni stroj torej vklopite takoj, ko ga napolnite oziroma oprano perilo čim prej obesite na stojalo za sušenje.

Prezračite prostor

Opranega ne pustite predolgo v pralnem stroju. FOTO: Katarzynabialasiewicz, Getty Images

Vzrok za neprijeten vonj perila je sušenje v prostoru, kjer ni primernega prezračevanja. Zato ga je najbolje sušiti pri odprtem oknu: tako se bo hitreje posušilo, hkrati pa se zaradi odvečne vlage v prostoru ne bo tvorila plesen. Perilo se v zaprtih prostorih suši dlje kot na prostem, dolgotrajno sušenje pa je velikokrat še en razlog za to, da izgubi svežino. Čas sušenja zato z nekaj preprostimi koraki čim bolj skrajšajte. Eden od načinov je uporaba razvlaževalnika, ki iz zraka in perila srka vlago, pospeši sušenje in preprečuje plesen. Če ga boste uporabili, oken v prostoru, kjer sušite perilo, ne odpirajte.

Prenatrpano stojalo je naslednji razlog za počasno sušenje. Rešitev: perite in sušite manjše količine. Če imate veliko družino, je bolje uporabiti dvoje stojal kot prenatrpati eno.

Pobirajte in zlagajte res povsem suho.



Umazano vlažno perilo operite takoj, ne odlagajte ga v koš za umazana oblačila, da ne bodo dobila vonja po zatohlem, ki s pranjem ne bo izginil. Hlače, majice, jakne, ki ste jih nosili, ko vas je ujel dež, morajo takoj v pranje.