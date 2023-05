Francoski rafal: športni terenec višjega razreda se navdihuje v letalski zgodovini

Renault je razkril ime svojega prihajajočega kupejevskega športnega terenca višjega razreda: rafale. Z njim zaokroža ponudbo modelov znamke s hibridnim pogonskim sklopom e-tech, zasnovanih na konstrukcijski osnovi CMF-CD. Po australu, suvu s petimi sedeži, in espaceu, suvu s petimi ali sedmimi sedeži, bo novi rafale naslednji paradni konj Renaulta in bo okrepil ofenzivo znamke v segmentu D.

Navdih za izbiro imena prihaja iz letalske preteklosti Renaulta z začetka 20. stoletja. Tedaj je bil Renault pionirski izdelovalec motorjev z notranjim izgorevanjem ne le za kopenska vozila, ampak tudi za vlake (motorizirane vagone, imenovane autorail) in letala. Leta 1933 je Renault kupil francoskega proizvajalca letal Caudron in ustanovil podjetje Caudron-Renault. Vsa letala so poimenovali po vetrovih, med njimi C460, tekmovalno enosedežno letalo, ki je bilo leta 1934 preimenovano v rafale.

Zdaj Renault oživlja svojo preteklost in odlike legendarnega letala caudron rafale, ki se utelešajo v njegovih avtomobilih višjega razreda. Svetovna premiera novega avtomobilskega rafala bo 18. junija letos v okviru 54. mednarodne razstave aeronavtike in vesolja na letališču Le Bourget pri Parizu.