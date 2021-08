Francoska kombinatorika

Prikaz delovanja hibridnega pogonskega sklopa

Polnjenje in poraba

Peugeot 3008 hybrid 225 allure pack EAT



Motor: štirivaljni turbobencinski, priključni hibrid

Gibna prostornina: 1598 cm3

Sistemska moč: 165 kW (225 KM)

Največji navor: 360 Nm

Pogon: na sprednji kolesi, 8-stopenjski samodejni menjalnik

Masa praznega vozila: 1888 kg

Mere (D/Š/V): 4447/1841/1624 mm

Medosna razdalja: 2675 mm

Prostornina prtljažnika: 395–1357 l

Posoda za gorivo: 43 l

Kapaciteta baterije: 13 kWh

Najvišja hitrost: 225 km/h

Pospešek do 100 km/h: 8,9 s

Poraba goriva: 1,3–1,4 l/100 km

Izpust CO2: 30 g/km

Zastopnik: P Automobil Import

Cena: 42.840 evrov (testno vozilo: 45.420, s popustom 39.628)

Euro NCAP (2021): *****

Prijetno in sodobno

Testni model je imel veliko asistenčnih sistemov, ne pa vseh, ki jih sicer zmorejo pri Peugeotu.

Digitalna pomoč

Prenova modela 3008 je bila predvsem tehnična, saj je avtomobil poleg sodobnih asistenčnih sistemov dobil priključnohibridni pogonski sklop, šibkejšega s sistemsko močjo 165 kilovatov in močnejšega z okroglimi 300 konji in dodatnim elektromotorjem nad zadnjo premo, s katerim pridobimo štirikolesni pogon. Na našem preizkusu smo imeli šibkejšega z opremskim paketom allure pack.S pomočjo elektrike smo na testu, ki je potekal še pri precej nižjih temperaturah, prevozili dobrih 25 kilometrov, nato je spet zabrnel bencinski 1,6-litrski turbo motor, ki razvije največjo moč 133 kW. Na tem mestu dodajmo, da novinarski kolegi iz drugih medijskih hiš, ki so avtomobil preizkušali pri ugodnejših zunanjih temperaturah, govorijo o dosegu od 40 do 50 kilometrov, kar je bližje tovarniško obljubljenim 56 kilometrom električnega dosega po meritvi WLTP.Litij-ionski pogonski akumulator, ki je pospravljen v dno vozila, ima zmogljivost 13 kilovatnih ur, polnimo pa ga lahko z največjo močjo 7,5 kW. Namreč 3008 hybrid je zamišljen tako, da ga polnimo ali v domači garaži čez noč ali na delovnem mestu. Obisk ultrahitre polnilnice tu ni smiseln. Vsekakor je pohvalno, da lahko v električnem načinu dosežemo tudi avtocestne hitrosti, a verjetno je tam bolj smotrno preklopiti v hibridni način, pri katerem računalnik preklaplja med pogonoma.Inženirji so pomislili tudi na scenarij, da potujemo v oddaljeno mesto z bencinskim motorjem, ki vmes poskrbi za polnjenje pogonskega akumulatorja (oziroma vzdrževanje izbranega električnega dosega) in s tem možnost vožnje na elektriko v urbanem okolju končnega cilja. Seveda v takem primeru povprečna poraba poskoči – nam je potovalni računalnik pokazal 14,2 litra na 100 prevoženih kilometrov. Sicer je bilo testno povprečje okoli 7,6 litra. Če bi avtomobil vestneje polnili z elektriko, bi ga seveda lahko znižali.Kdor je že sedel v starem 3008, se bo tudi v novem počutil zelo domače. Koncept vozniškega prostora icockpit z majhnim volanskim obročem in naprej postavljenimi merilniki – ti so zdaj virtualni – ostaja, prav tako »letalska« izbirna ročica samodejnega osemstopenjskega menjalnika in klavirske tipke za največkrat uporabljene funkcije. Avtomobil je prijeten za vožnjo, blaženje lepo uravnoteženo, sedeži pa pregovorno udobni.Posebnost hibridne različice je program B, ki ob spuščeni stopalki za plin okrepi rekuperacijo energije in s tem zaviranje avtomobila. Vseeno pa ne moremo govoriti o t. i. vožnji z eno stopalko, ki jo omogočajo nekateri čisto električni avtomobili.Pomembna tehnična novost so tudi dobro delujoči asistenčni sistemi, med katerimi pa je več takšnih, ki so na seznamu doplačljive opreme. Mislimo predvsem na radarski tempomat in aktivno krmiljenje, ki omogočata skorajda samodejno vožnjo v zastoju. Omenimo še sistem za nočno gledanje, ki je za doplačilo na voljo v najbolje opremljenih različicah in po naših izkušnjah iz modela 508 močno izboljša varnost med nočno vožnjo, saj voznika opozarja na morebitne pešce in živali pred njim. Žal ga testni 3008 ni imel. Moramo pa pohvaliti dejstvo, da pri modelu 3008 dnevne luči, seveda v sodobni LED-tehniki, gorijo tudi zadaj.