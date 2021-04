Fotelj iz 30 tisoč cvetnih listov

Vse se je začelo s sanjami o naslanjaču, v katerem bi lahko vsakdo izkusil mehkobo sedenja med cvetnimi listi. To so bile sanje avtorjev naslanjača Hortenzija brazilskega oblikovalca Andrésa Reisingerja in španske oblikovalke Júlie Esqué. Zdaj so se jima uresničile.



Več na deloindom.si.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: