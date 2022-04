Fordova elektrifikacija: 9 povsem električnih modelov do leta 2024

Tako kot mnogi veliki avtomobilski proizvajalci je tudi Ford napovedal močno ofenzivo v smeri električnega pogona. Tako doma v Ameriki kot v Evropi, kjer bodo od leta 2030 prodajali le avtomobile na električni pogon, pet let pozneje naj bi se to zgodilo še pri gospodarskih vozilih. Že do leta 2024 pa bodo prešli s sedanjih dveh na devet povsem električnih modelov, tudi v sodelovanju s Volkswagnom.

Programa E in Modri

Ford svoj električni program po novem imenuje Ford model E (program vozil na obstoječi pogon se imenuje Ford model Blue). Lani so tudi na evropskem trgu uvedli prvi povsem električni izdelek mustang mach-e in ga doslej prodali v 23.000 primerkih. Po besedah Stuarta Rowleyja, predsednika evropskega Forda, pričakujejo, da bodo letos na stari celini prodajo tega modela povečali za 60 odstotkov.

Šef evropskega Forda Stuart Rowley napoveduje, da bodo prodajo električnega mustanga mach-e letos v Evropi povečali za 60 odstotkov.

Kot so nam dejali pri slovenskem zastopniku Summit Motors, naj bi sredi aprila po večkratni preložitvi mustang mach-e končno začeli prodajati tudi pri nas, vendar ne vedo, koliko avtomobilov jim bo letos uspelo dobiti. V naslednjem četrtletju bo Ford na evropski ravni predstavil električno izvedbo velikega kombija ford transit, a za letos jih bo na voljo samo sedem tisoč; vprašanje je, ali sploh kateri pri nas.

Nova e-doba

Ta avtomobila naj bi bila šele začetek. Pripravljajo električni izvedbi potniško-dostavnih modelov transit custom in tourneo custom. Za baterije je Ford dosegel sporazum o sodelovanju s podjetjem SK On (podružnica znane korejske družbe SK Innovation), v okviru tega bodo v Turčiji v dveh letih zagotovili proizvodne zmogljivosti za od 35 do 45 gigavatnih ur baterij na leto.

V romunski Craiovi bodo nehali izdelovati model ford ecosport in prihodnje leto zagnali proizvodnjo električnih izvedb manjših velikoprostorcev ford courier (transit in custom), leta 2024 bo popolnoma na elektriko pripravljen že obstoječi model športnega terenca ford puma, ki ga z bencinskim in hibridnim pogonom izdelujejo prav tam.

Veliko naložbo bo Ford opravil tudi v zahodnoevropskem središču v Kölnu, kjer bodo v sestavo baterij do leta 2024 vložili 1,83 milijarde evrov. Tam naj bi začeli že prihodnje leto izdelovati popolnoma novega električno gnanega karoserijskega križanca, leta 2024 pa še en bolj športno zasnovan električni suv, in sicer v sodelovanju s Volkswagnom.