Finski otok, na katerem se poleti ne uporablja pametnega telefona

Ste sploh bili na počitnicah, če jih niste na družbenih omrežjih dokumentirali s sto in eno fotografijo? Seveda ste bili, čeprav si tega danes, ko imamo roko tako rekoč zlepljeno s pametnim telefonom, skoraj zamisliti ne moremo. A tako se boste verjetno imeli še neprimerno bolje in se domov resnično vrnili spočiti in s polnimi baterijami, saj raziskave ne morejo prehvaliti pozitivnih učinkov digitalnega posta, med katerimi so boljši spanec, povišana koncentracija in čuječnost, stres iz nas kar mezi. Tudi zato so se na finskem otoku Ulko-Tammio odločili, da ga poleti razglasijo za območje brez mobilnega telefona. »Obiskovalce bomo prosili, da izklopijo vse svoje pametne naprave in resnično uživajo na našemu otoku,« je dejal Mats Selin s tamkajšnje turistične zveze.

Otok Ulko-Tammio je sicer eden izmed 41 zaščitenih nacionalnih parkov v državi.

Akcijo so zagnali pod geslom Poletje je čas za digitalni post, a odločitev, ali to upošteva, bo na vsakem posamezniku. Čeprav je otok neposeljen, je namreč pokrit s telekomunikacijskim omrežjem, vseeno pa pri tamkajšnji turistični zvezi upajo, da se bodo obiskovalci uprli skušnjavi. »Izklop telefona, raziskovanje narave, druženje z ljudmi iz oči v oči vam bo nedvomno izboljšalo razpoloženje in zdravje. Na stotine ur preživimo med brskanjem po družbenih omrežjih, če si od tega vzamemo predah, imamo ogromno časa za nove izkušnje,« pravi psihologinja Sari Castrén.

Otok je sicer dom številnih ogroženih ptičjih vrst in izjemne flore ter prepreden s pohodniškimi potmi, najbolj zagreti ornitologi lahko ptice opazujejo s posebnega stolpa. Tudi brez telefona torej ne bo časa za dolgčas, so prepričani na otoku.