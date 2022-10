Finski dvojec: nokia G60 in nokia T10

Nokia vztraja na poti, ki jo je pred leti začrtala ob svoji oživitvi: delati nepretenciozne pametne telefone, ki bodo za normalen denar uporabniku ponujali veliko. A kaj ko to počno tako rekoč vsi igralci na trgu. Razen Appla, seveda, ki je trdno zasidran v premijskem razredu, če odmislimo modele z oznako SE, ki pa tudi niso ravno poceni.

Naslednica nokie 7 plus?

Nokia je kmalu po vrnitvi predstavila telefon, ki ji ga dejansko še ni uspelo ponoviti. Nokia 7 plus je spomladi 2018 imela vse: zmogljiv procesor, dovolj spomina, velik zaslon, odlično dvojno kamero s telefoto lečo in Zeissovo optiko, dobro baterijo, usb c priključek, pa še dobro je bila videti s tistimi bakrenimi obrobami. Niti cena – 399 evrov – ni bila slaba.

Telefon in tablica od zadaj FOTOGRAFIJE: Staš Ivanc

Še celo eden izmed velikih šefov družbe HMD, ki ima v lasti blagovno znamko Nokia, nam je na predstavitvi skoraj bogokletno zaupal, da je to telefon, ki bi ga tudi sam imel, saj ima vse, kar potrebuje; v ponudbi so imeli tudi dražji model nokia 8 sirocco. Tudi sam sem imel nokio 7 plus še do letos za rezervni telefon (za mulca), dokler je ni doletela kruta usoda.

A po odlični nokii 7 plus pri HMD nekako niso več našli tako dobre kombinacije. Še najbolj posrečen se mi je zdel lanski model XR20, ki je poleg dobrega procesorja in kamere ponujal ojačano ohišje, a je stal skoraj šest stotakov. In zdaj je tukaj nokia G60 5G. Bo morda ona dostojna naslednica nokie 7 plus?

Solidna glavna kamera

Pa poglejmo najprej kamere. Nokia G60 se lahko pohvali s trooko kamero, sestavljeno iz širokokotne glavne kamere s 50 milijoni slikovnih točk, ultra širokokotne kamere s petimi megapiksli in globinske kamere z 2 MP. Nič presenetljivega, torej.

Nokia T10 je solidna tablica za malo denarja.

Glavna kamera se sicer kar dobro obnese, česar pa ne bi mogel reči za ultra širokokotno kamero, ki ima preprosto premalo pikslov za resnejše fotografiranje. Tudi selfie kamera ni ravno neki presežek, a za kako objavo na družabnih omrežjih bo že, le slike ni dobro povečevati. Tudi video je bolj osnoven.

Androidne nadgradnje

Notri tiktaka srednjerazredni procesor snapdragon 695, sparjen s 4 ali 6 GB rama in 64 ali 128 GB shrambe, 16,7-centimetrski zaslon pa uporablja klasične tekoče kristale. Baterija je spodobno velika in zdrži več kot en dan dela. Velik poudarek so dali ponovni uporabi, saj je zadnja stran telefona v celoti narejena iz reciklirane plastike, ogrodje pa iz 60 odstotkov recikliranih materialov. Morda je še največji adut nokie G60 obljuba, da bo telefon tri leta prejemal nadgradnje androidnega operacijskega sistema in varnostne popravke. Cena naj bi se začela pri 319 evrih. In ne, žal ne moremo govoriti o naslednici nokie 7 plus.

Nokia G60 bi lahko imela malce boljšo ultra širokokotno kamero.

HMD je predstavil še nizkocenovno tablico T10, s katero cilja na nezahtevne uporabnike. Ti za okoli 160 evrov dobijo tablico s spodobnim 20-centimetrskim zaslonom in sprejemljivo ločljivostjo 1200 x 800 pik, 3 GB rama in 32 GB shrambe. Procesor je sicer bolj pri počasnejših, a za brskanje po spletu, gledanje filmčkov in youtuba, čemur je tale tablica namenjena, bo čisto dovolj. Saj ne bo nihče šel urejat 4K videa na takšni napravici ... HMD obljublja dve leti nadgradenj androida in tri leta rednih varnostnih popravkov. Čisto solidno.