Finančno sem podpirala sestri, zdaj, ko ne zmorem več, pa sta mi zamerili

Vsak dopust doslej sem namenila temu, da sem ju obiskala in jima priskočila na pomoč pri čemerkoli sta pač potrebovali.Letos sem se odločila drugače. Imam naporno službo in izbruh covida me je še dodatno izčrpal, zato sem si privoščila prave počitnice, da si spočijem ... Preberite izpoved bralke in nasvet strokovnjaka na onaplus.si