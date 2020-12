Finalisti izbora Slovenski avto leta 2021

Razdelitev točk

Bralci in bralke, gledalci in gledalke ter poslušalci in poslušalke ste s svojimi glasovi med osemnajstimi avtomobilskimi kandidati izbrali pet finalistov za slovenski avto leta 2021. To so škoda octavia, volkswagen golf, peugeot 2008, renault captur in hyundai tucson. V končnem izboru bosta torej dva, recimo jima klasična modela iz precej množičnega spodnjega srednjega razreda, poleg njiju pa še trije športni terenci oziroma križanci.Med glasovi sodelujočih medijev sta največ točk prejela škoda octavia in volkswagen, ker pa je bilo absolutno število glasov večje pri škodi octavii, bo ta finale začela s šestimi točkami, volkswagen golf s štirimi, peugeot 2008 s tremi, renault captur z dvema in hyundai tucson z eno točko.Po enakem točkovnem sistemu bomo pet finalistov ocenili še novinarji sodelujočih redakcij. To so Motorevija AMZS, Delo in Slovenske novice, Dnevnik in Nedeljski dnevnik, Večer, Evo, Avto magazin, Val 202 in TV-oddaja Avtomobilnost, spletni portal Planet Siol in avtomobilski blog Komotar Minuta. Model, ki bo prejel največ točk, bo 9. januarja 2021 postal slovenski avto leta. Nasledil bo lanskega zmagovalca – renault clia.Sodelujoče redakcije so letos skupaj prejele 25.379 glasov (lani 21.388), od tega 20.061 po spletu in 5318 prek dopisnic. Na sklepnem izboru bodo izžrebani tudi nagrajenci. Najlepša hvala vsem za sodelovanje!