Filtre redno čistimo

Za pravilno delovanje klimatske naprave je treba redno čistiti njene zračne filtre, v katerih se ob delovanju kopičijo bakterije, virusi, prašni delci in plesnive spore. S tem naprava deluje slabše, v prostoru, ki ga klima ohlaja, se pojavi še neprijeten vonj. Zračne filtre je priporočljivo čistiti na vsaka dva tedna, to je sicer odvisno od tega, kako pogosto uporabljate napravo in v kakšnih razmerah deluje.

V prašnem stanovanju se filter hitro umaže. FOTO: Spukkato, Getty Images

V nekaterih primerih še pogosteje, kajti obstajajo dejavniki, zaradi katerih se filtri umažejo hitreje. Poglejte nekaj odgovorov na vprašanje, zakaj se filtri klimatske naprave (pre)hitro zapackajo. Filtri lovijo prah, ki je v prostoru, zato je logično, da se, kadar je prašnih delcev v zraku več, hitreje umažejo. Razlogov, zakaj prašne obloge hitro prekrijejo pohištvo in vplivajo tudi na delovanje klime, je več: morda živite blizu prometne ceste, imate veliko oblazinjenega pohištva, ste ravno prenavljali del stanovanja. Ne glede na to, kaj tiči v ozadju, rešitev za kakovostnejši zrak sta pogostejše sesanje in brisanje površin z vlažno krpo.

Trdovratnejšo umazanijo je treba sprati z vodo. FOTO: Triocean, Getty Images

Drugi razlog za pogosto umazane filtre klime je njihova visoka učinkovitost. Ta je navedena na embalaži. Visoko učinkoviti filtri res nase ujamejo več umazanije, kar je dobro, slabo pa je, da se prav zaradi visoke učinkovitosti hitreje umažejo. Če menite, da jih morate zato prepogosto čistiti, se pri nakupu odločite za običajne, a ti ponujajo manj zaščite zdravja dihal za vse, ki se hladijo s klimo. Tretji razlog je hišni ljubljenček.

Če ga imate in če ravno menja dlako, je te v prostoru več in ujame se tudi v sistem hlajenja. Ob dlaki so tu še kožne celice, ki jih s prostim očesom praktično ni videti, a so v zraku in ujamejo se v filtre klime. Podobno velja, če imate pernatega prijatelja. Rešitev v vseh teh primerih je vzdrževanje higiene živali, redno krtačenje ter čiščenje njenega bivališča.