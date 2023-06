Filter očistimo vsake tri mesece: vrata po pranju puščajte odprta in preprečite nastanek plesni

V pralnem stroju peremo perilo, torej ga ni treba čistiti, je prepričan marsikdo, toda to seveda ne drži. Tako kot za vse druge gospodinjske naprave je treba skrbeti tudi za čist pralni stroj.

Vrata stroja po pranju puščajte odprta in tako preprečite nastanek plesni.

Eden od nujnih korakov je čiščenje filtra, ki je nameščen na spodnjem delu naprave. Očistiti ga je priporočljivo vsaj vsake tri mesece, če res veliko perete, tudi pogosteje. Preden odvijete in izvlečete filter, odvečno vodo iz naprave iztočite s pomočjo cevke, ki je ob njem. Kljub temu pod filter položite vpojne krpe, da se voda, ki bo skozenj še iztekla iz stroja, ne bi razlila pod napravo. Nato odvijte in odstranite filter, z njega očistite večjo umazanijo in ga temeljito splaknite pod curkom tekoče vode. Po potrebi ga zdrgnite s ščetko, ga še enkrat splaknite in vstavite nazaj v odprtino.

Preprečite nastanek plesni

Pred pranjem perila obvezno preverite, da ni kaj ostalo v žepih, in z oblačil odstranite večji del las, če imate domačo žival, seveda tudi dlak. Razni predmeti, lasje in dlake se sicer radi ujamejo v filter in tako zmanjšujejo učinkovitost pranja, če zaidejo v črpalko, ki iz stroja črpa vodo, pa so lahko usodni za delovanje naprave.

Najlažji način za čiščenje gumijastega tesnila je mešanica sredstva za pomivanje posode in vroče vode.

Med pranjem se v stroju ustvarja vlažno okolje, kar lahko vodi v nastajanje plesni in pretirano množenje bakterij, zaradi tega se pojavi tudi neprijeten vonj. Temni madeži na gumijastem tesnilu so jasen znak, da jih preprečimo, je seveda priporočljivo pralni stroj čistiti redno. Po vsakem pranju popivnamo vodo, ki je ostala v gumijastem tesnilu, obrišemo tudi vratca. Sicer pa je najlažji način za čiščenje gumijastega tesnila mešanica sredstva za pomivanje posode in vroče vode: nekaj kapljic čistila dodajte vodi in z mešanico obrišite gumo, ki obdaja vrata. Obrišite tudi steklo na vratih in zunanjost stroja.

Odstranite obloge

Ne pozabite na dozirno posodo. Izvlecite jo iz naprave, odstranite odstranljive dele in vse najprej namočite v vodi z detergentom ali v mešanici vode in alkoholnega kisa. Zdrgnite s krtačko in dobro splaknite. Odprtino v stroju temeljito zdrgnite s ščetko in tako odstranite vse obloge, ki se sčasoma naberejo v njej. Obrišite z vlažno krpo.

V filter se ujamejo razni predmeti, lasje in dlake. FOTO: Volodymyr Kondratiev/Getty Images

Za čiščenje bobna uporabite alkoholni kis: nalijte ga v dozirno posodo in pri najvišji temperaturi poženite prazen stroj. Za še boljše učinke lahko kisu dodate žlico sode bikarbone.

Postopke ponavljate redno, najbolje enkrat na mesec ali vsaj na tri mesece. Vedno pa po pranju vrata stroja puščajte odprta in tako preprečite, da bi se plesen in bakterije prehitro razrasle.