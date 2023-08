So avtomobili, ki nas razvajajo z udobjem, in so takšni, ki so predvsem uporabni. Fiat scudo vsekakor spada med zadnje. V matični tovarni ga sicer uvrščajo med gospodarska vozila (znamka Fiat Professional), a testni primerek z imenom crewcab se dobro izkaže tudi kot družinski prevoznik. Verjamemo, da ste scuda že videli pod drugo znamko, saj si obliko deli s podobnimi vozili iz koncerna Stellantis. Izvedba crewcab se od potniške razlikuje po polnem zadnjem stranskem oknu, česar voznik skoraj ne bi opazil, bolj je lahko težava v tem, da je tudi namesto zadnje šipe pločevina. To seveda okrni po...