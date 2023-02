Festival zvončkov ta konec tedna prinaša to

Vse tri dni festivala bo potekal lov na zvončke. Že v petek bo od 10.00 do 16.30 prodajna razstava zvončkov, ob 17. uri pa predavanje Katje Malovrh o zvončkih in medovitosti. Ob 18. uri bo predavanje dr. Blanke Ravnjak Ali zvončki dišijo?. V soboto, 25. februarja, bo od 10. do 12. ure otroška delavnica Spoznajmo zvončke in jih posadimo! (vstopnina: 5 evrov), od 10. do 14. ure pa bo slikanje na obraze. Ob 10. uri se bo začelo brezplačno predavanje dr. Jožeta Bavcona o razširjenosti rodu Galanthus v primerjavi z našo vrsto Galanthus nivalis (navadni mali zvonček).

Prav tako brezplačna bo predstavitev zbirke varietet navadnega malega zvončka v Botaničnem vrtu ob 11. uri. Ob 12. uri bo voden ogled na temo Zgodnja pomlad v Botaničnem vrtu (vstopnina: 4 evre), od 14.00 do 16.00 pa bo delavnica Blazinica zvonček (vstopnina: 5 evrov), ob kateri svetujejo mlajšim otrokom spremstvo staršev, saj bodo blazinice šivali.

Tudi v nedeljo, 26. februarja, bo od 10. do 12. ure otroška delavnica Izdelajmo zvončke v lončku za vse letne čase (vstopnina: 4 evre), od 10.00 do 14.00 pa bo še brezplačno slikanje na obraze. Točno opoldne bo na vrsti voden ogled o zgodnji pomladi v Botaničnem vrtu (vstopnina: 4 evre), od 13. do 15. ure pa otroška delavnica Spoznajmo zvončke in jih posadimo!.