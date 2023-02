Festival gorniškega filma se začenja v ponedeljek

Med 13. in 18. februarjem bo potekal 17. festival gorniškega filma, ki bo postregel z najnovejšim iz svetovne gorniške filmske produkcije. Stalnica ostajajo lepo sprejete kategorije alpinizem, plezanje, ki je v letošnjem letu najmočnejša kategorija, gorska narava, kultura in avantura.

Alpinist Silvo Karo je oče festivala. FOTO: osebni arhiv

Festival gorniškega filma prinaša na veliko platno epske zgodbe iz Himalaje. Prvi osvajalci Everesta pripovedujejo o začetnih poskusih na najvišjem vrhu sveta. Film Ledni doktor odstira tančico z življenja pogumnih domačinov, ki opravljajo najbolj nevarno delo na svetu. Nizozemka Line van den Berg se v svojem prvem filmu poglobljeno sprašuje o položaju in vlogi žensk v sodobnem alpinizmu. V filmu Adam Ondra: premikanje meja bomo dobili vpogled v vsakodnevno življenje in trening plezalca, ki je po mnenju mnogih najboljši na svetu. Spoznali bomo skorajda neskončne možnosti plezanja na otoku Reunion in bosonogega Charlesa, ki v francoskem Fontainebleauju pleza najtežje balvane na svetu. V filmu Bele sanje bomo z Jérémiejem Villetom iskali snežne koze – njegov sanjski fotografski motiv.

Filmi bodo na ogled v Cankarjevem domu, Mestnem kinu Domžale, Linhartovi dvorani v Radovljici in Kinu Metropol v Celju.

Na festivalu bodo na ogled tudi štirje slovenski filmi: Ena za reko: Zgodba Save, Tržaške prikazni, O besedah in vetru v življenju Dušana Jelinčiča, animirani Legenda o Zlatorogu in Reševanje ledenikov. Spremljevalni program bo postregel s štirimi predavanji in pogovorom o gorniški literaturi.