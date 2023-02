Ferratum – zaupanja vredna banka

Potem je Ferratum idealna izbira za vas. Ponujamo vam namreč prvo popolnoma digitalno posojilo v Sloveniji s takojšnjo odobritvijo, takojšnjim prenosom denarja na vaš račun, dostopom do denarja na spletu in z verjetno najnižjim odstotkom mesečnega poplačila v Sloveniji. V Ferratumu si prizadevamo strankam zagotoviti varno in priročno bančno izkušnjo. Zavezani smo k zagotavljanju najbolj zanesljivih in zaupanja vrednih storitev na slovenskem trgu ter skrbimo, da so finančne odločitve naših kreditojemalcev čim bolj varne in preproste. Naše posojilne storitve vam zagotavljajo hitro in učinkovito pot do denarja, ki ga potrebujete, ne da bi vas moralo skrbeti za kakršne koli skrite pristojbine ali stroške.

Banke so ena najstarejših in najbolj spoštovanih institucij v zgodovini človeštva. Že stoletja predstavljajo finančno varnost, stabilnost in zanesljivost, kar je za vsako banko velika odgovornost. Zato je za banke, ki želijo na današnjem trgu ostati konkurenčne, tako pomembno, da jih stranke dojemajo kot vredne zaupanja. Bančne storitve so namreč bistveni del nemotenega sodobnega človeškega obstoja in vsakdanjega življenja. Skoraj vsak prebivalec držav razvitega sveta ima vsaj en bančni račun, da ima svoj denar na varnem in ga potencialno še plemeniti z varčevanjem, obrestmi in/ali vlaganjem. Ko se odločate za določeno bančno storitev, pa je prvo vprašanje, na katero si morate odgovoriti, ali je banka, ki vam bo storitev omogočila, v celoti vredna vašega zaupanja in odločitve, da ji zaupate svojo finančno sedanjost in prihodnost.

Zanesljivost banke lahko pomeni veliko različnih stvari, predvsem odvisno od tega, o katerem segmentu strank govorimo. Nekatere stranke lahko prednost vidijo v cenovno ugodnih storitvah, druge pa najprej iščejo banko z dokazanim ugledom hitrih in varnih transakcij. Ne glede na to, kakšno storitev stranka išče, obstajajo lastnosti, za katere si morajo prizadevati vse banke, da bi prepričale komitente.

FOTO: Multitude Bank

Načeloma lahko rečemo, da je banka varna zaradi svoje doslednosti in transparentnosti pri poslovanju, obvladovanja tveganj in globalnih finančnih tokov ter spremenljivk, strokovnosti in ravni avtomatizacije. Finančno oziroma bančno tveganje je dejstvo, ki ga je treba pač sprejeti, saj v nobenem gospodarstvu, še posebej v gospodarstvu prostega trga, ni naložb brez tveganja, z določenim tveganjem pa je tako ali drugače povezana tudi vsaka bančna transakcija. Vendar pa vam bo znalavsakršno tveganje tudi verodostojno pojasniti, zato je kakršen koli vnaprejšnji strah popolnoma odveč.

Prvi korak k pridobitvi zaupanja strank je preglednost. Banke morajo poskrbeti, da so njihove politike in postopki jasno predstavljeni in da stranke razumejo pogoje svojih računov. Poleg tega morajo biti do komitentov iskrene in neposredne glede vseh sprememb ali nadomestil, ki so lahko posledica njihovih odločitev. Takšna odkritost ključno pripomore k zaupanju, saj bodo komitenti dobili občutek, da je banka na njihovi strani in da ji zanje ni vseeno. V Ferratumu ne poznamo niti drobnega tiska niti kakršnih koli neracionalnih in nepotrebnih skritih stroškov. Že pred najemom posojila boste tako imeli vse potrebne informacije o točnem znesku, ki ga boste morali odplačati.

Zaupanja vredna banka se mora izkazati tudi s ponudbo varnih storitev, ki gre v celoti v korak s časom in njegovimi izzivi. Spletno bančništvo je postalo že tako priljubljeno, da morajo banke ažurno skrbeti za najnovejše varnostne ukrepe za zaščito podatkov in transakcij strank. Varnostni protokoli, kot so dvostopenjsko preverjanje pristnosti, šifriranje SSL in pregledi za zlonamerno programsko opremo, so za vzpostavitev »digitalnega zaupanja« pri strankah bistvenega pomena.

Ne nazadnje lahko banke svojo zanesljivost dokažejo z vzpostavljanjem trdnih odnosov s strankami tudi s pomočjo personaliziranih oziroma prilagojenih storitev. To je pomemben korak na poti konkurenčne prednosti in obsega, denimo:

strokovno zagotavljanje koristnih nasvetov in usmeritev,

hitro odzivanje na poizvedbe in pritožbe ter

prizadevanje za ponudbo konkurenčnih obrestnih mer in storitev, prilagojenih posebnim željam in potrebam strank.

Z osredotočanjem na preglednost, varnost in personalizacijo lahko banke dokažejo svojo verodostojnost in zgradijo odnose s strankami, ki bodo trajali leta ali celo desetletja. Stranke bodo absolutno bolj verjetno ostale komitenti banke, za katero menijo, da je zanesljiva in vredna zaupanja, zato je to bistvena sestavina vsakega uspešnega bančnega poslovanja. S pravimi srednjeročnimi in dolgoročnimi strategijami si lahko banka, ki si je tako že pridobila zaupanje potrošnikov, zagotovi trajno prisotnost na trgu.

FOTO: Multitude Bank

Finančne okoliščine, storitve in želje so postale izjemno številne in raznolike, v Ferratumu pa se zavedamo in osredinjamo predvsem na to, kako pomemben in koristen je lahko za marsikoga, s katerim lahko uredi svoje finančne potrebe. To še posebej velja za krizne situacije, kot so nepričakovani stroški v obliki večjega popravila doma ali avta, zdravstvenih težav in podobnih nenadnih neprijetnih situacij, ki se lahko zgodijo vsakomur. Po drugi strani pa jeseveda še kako pripraven tudi v prijetnejše namene, denimo za daljši ali razkošnejši dopust, kot bi si ga privoščili sicer. Zato vam v Ferratumu omogočamo hitro posojilo, ki smo ga poimenovaliin je na voljo v znesku do 4000 EUR. Nekaj tisočakov je ravno pravšnji znesek, ki vam omogoča, da v rekordnem času (spet) prevzamete nadzor nad svojimi financami. Naša izkušena ekipa si bo prizadevala, da vam zagotovi posojilo, ki bo ustrezalo vašim željam, in vam dostop do denarja, ki ga potrebujete, zagotovila takrat, ko ga potrebujete.

Skupina Ferratum je bila ustanovljena v Helsinkih na Finskem maja 2005. Od tedaj smo svoje poslovanje razširili po Evropi, Severni in Južni Ameriki, Afriki, Aziji in Avstraliji. Skupina Ferratum je sicer del skupine Multitude in je uvrščena v Prime standard Frankfurtske borze. Poslanstvo Ferratuma je ustvariti enostavno vrhunsko bančno izkušnjo za vsakogar, in ker verjamemo, da je prihodnost v digitalnem bančništvu, smo skupaj s strankami razvili najboljšo izkušnjo z mobilnim in spletnim bančništvom.

Pri delu in vsakodnevnem poslovanju nas vodi pet ključnih vrednot, ki se jih dosledno držimo, vsem našim kreditojemalcem pa omogočajo najboljši mogoč način poslovanja:

Osredotočenost na stranko. V Ferratumu vas bomo prepričali s ciljno usmerjenimi finančnimi storitvami in rešitvami, ki vam bodo pomagale doseči vaše cilje. Do zdaj nam je zaupalo že več kot dva milijona ljudi v 15 državah. Vsaki stranki se osebno posvetimo, prisluhnemo njenim željam in naposled skupaj poiščemo najprimernejšo finančno storitev za specifično situacijo.

V Ferratumu vas bomo prepričali s ciljno usmerjenimi finančnimi storitvami in rešitvami, ki vam bodo pomagale doseči vaše cilje. Do zdaj nam je zaupalo že več kot dva milijona ljudi v 15 državah. Vsaki stranki se osebno posvetimo, prisluhnemo njenim željam in naposled skupaj poiščemo najprimernejšo finančno storitev za specifično situacijo. Odgovorno in transparentno kreditiranje. Da bi se izognili morebitnim težavam in zapletom, pred vsako odobritvijo posojila ali kreditne vloge vedno temeljito preverimo finančno stanje naših strank. V lasti imamo vsa potrebna dovoljenja za izvajanje poslov v Sloveniji. Ferratum deluje v skladu s slovensko in malteško zakonodajo in si prizadeva vzdrževati fizične, tehnične in postopkovne zaščitne ukrepe, ki so potrebni za zavarovanje vseh naših komitentov. Miren in varen občutek vam bo pri uporabi naših storitev zagotovilo tudi dejstvo, da ne vključujejo skritih stroškov.

Da bi se izognili morebitnim težavam in zapletom, pred vsako odobritvijo posojila ali kreditne vloge vedno finančno stanje naših strank. V lasti imamo vsa potrebna dovoljenja za izvajanje poslov v Sloveniji. Ferratum deluje v skladu s slovensko in malteško zakonodajo in si prizadeva vzdrževati fizične, tehnične in postopkovne zaščitne ukrepe, ki so potrebni za zavarovanje vseh naših komitentov. Miren in varen občutek vam bo pri uporabi naših storitev zagotovilo tudi dejstvo, da ne vključujejo skritih stroškov. Strokovnost. Zagotavljamo jo z nenehnim učenjem, jasnim operativnim modelom in prevzemanjem odgovornosti za svoje delo.

Zagotavljamo jo z nenehnim učenjem, jasnim operativnim modelom in prevzemanjem odgovornosti za svoje delo. Inovacije. Redno vpeljujemo nove, izvirne pristope k delu ter optimiziramo postopke, s čimer vam, našim strankam, in sebi omogočamo nemoteno in učinkovito poslovanje brez nepotrebne birokracije, zamudnih postopkov in dolgotrajnega urejanja formalnosti.

Redno vpeljujemo nove, izvirne pristope k delu ter optimiziramo postopke, s čimer vam, našim strankam, in sebi omogočamo nemoteno in učinkovito poslovanje brez nepotrebne birokracije, zamudnih postopkov in dolgotrajnega urejanja formalnosti. Visoki etični standardi. Za finančno poslovanje še posebej drži, da lahko tvoren in konstruktiven odnos med kreditodajalcem in kreditojemalcem vzpostavi samo popolno obojestransko zaupanje. Zato ne odstopamo od etičnih načel, ki med našimi strankami in zaposlenimi ustvarjajo zaupanje in zvestobo.

V Ferratumu si prizadevamo, da bi se naše stranke počutile varne pri vseh svojih finančnih odločitvah. Zavedamo se, kako pomembna je pri bančništvu zanesljivost, zato smo predani temu, da svojim strankam zagotavljamo najzanesljivejše možne finančne storitve. Z bogatimi izkušnjami v bančni industriji smo si ustvarili močan ugled zaupanja in zanesljivosti – zato smo odlična izbira za vsakogar, ki si želi olajšati in zagotoviti varnejše finančno poslovanje.

Eden od načinov, kako lahko banke upravičijo zaupanje, je torej brez sence dvoma zagotavljanje odličnih storitev. S hitrim odzivanjem na poizvedbe in pritožbe strank ter nudenjem koristnih nasvetov – še posebej takšnih, s pomočjo katerih je mogoče dejansko prihraniti nekaj denarja – sodobne banke dokazujejo resnično zavezanost dobrobiti svojih strank. Sodobni digitalno pismeni komitent od izbrane banke pričakuje tudi sledenje tehnološkim trendom, kot sta gladko delujoče spletno bančništvo in mobilna bančna aplikacija – oboje seveda z vrhunsko stopnjo varnosti.

Obstaja torej kar nekaj načinov in strategij, s pomočjo katerih lahko banke strankam dokažejo svojo verodostojnost, in v Ferratumu s pridom izkoriščamo prav vse naštete. S preglednostjo, ponudbo varnih storitev in odličnimi storitvami s svojimi strankami vsakodnevno vzpostavljamo trdne odnose, ki nam pomagajo ohranjati konkurenčnost. Navsezadnje je, kot smo že poudarili, ravno zaupanje temelj vsakega uspešnega poslovnega odnosa, zato vedno storimo vse, kar je v naši moči, da svojim komitentom naprej vzbudimo zaupanje, nato ta vtis ohranimo in ga naposled v času trajanja poslovnega sodelovanja še poglabljamo.

Če iščete varen, priročen in zanesljiv način upravljanja svojih financ, je torej Ferratum popolna izbira za vas. Naša strokovna in izkušena ekipa bo poskrbela, da bodo vse vaše finančne odločitve varne, vi pa boste do denarja prišli hitro in enostavno. Zato še danes stopite v stik z nami in izvedite več o tem, kako vam lahko pomagamo (spet) prevzeti nadzor nad vašimi financami.

Naročnik oglasne vsebine je Multitude Bank p.l.c.