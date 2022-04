Feng šuj nasvet: na balkonu brez ostrih robov

S prihodom pomladi in toplejših dni v ospredje znova stopa balkon. Na njem je prijetno popiti kavico, brati knjigo ali samo počivati po napornem dnevu.

Da bi postal idealen kotiček za sproščanje, pri njegovem urejanju upoštevajte nekaj preprostih pravil stare filozofije urejanja bivalnih prostorov, feng šuja. Z njimi boste nanj priklicali pozitivno energijo in s tem srečo, obilje ter dobro počutje.

Proč z navlako

Prvi korak je čiščenje. Z balkona ali terase odstranite vse, kar se je tam nakopičilo v dolgi zimi. Odstranite stare cvetlične lončke, odslužene police in drugo navlako, očistite tla, obrišite ograjo, pospravite uvele rastline in upoštevajte dejstvo, da koš za smeti na balkonu prikliče slabo energijo, torej tam nima kaj iskati.

Drugi nasvet, ki ga je dobro upoštevati, se glasi: na balkon naj pride čim več svetlobe. Kar pomeni, da nanj ne postavljate visokih rastlin, ki bi ovirale svetlobo. Če brez njih ne gre, jim namenite mesto ob steni.

Pomembno je, da je na tem prostoru čim manj ostrih robov in prav takšnih predmetov. Če je vaš dovolj velik, da lahko nanj postavite vrtno pohištvo, naj ima zaobljene robove, okrogla mizica in stoli so boljša izbira od pohištva z ravnimi linijami. Po feng šuju je za balkon priporočljivo izbrati pohištvo iz pravih materialov.

Okrogla mizica in stoli so boljša izbira od pohištva z ravnimi linijami.

Najboljše za vaš kotiček pod soncem je povezano s tem, na kateri strani neba je: če gleda proti zahodu, severozahodu ali severu, je najboljši material kovina, za vzhodne in južne strani sta priporočljiva les ali bambus. Ko smo ravno pri straneh neba: če že imate balkon ali teraso, je seveda težko spreminjati njuno lego. Če pa se odločate za nov dom ali razmišljate, da bi svojega podaljšali z zunanjim prostorom, se izogibajte balkonu, ki je obrnjen proti severu, najboljše lege zanj so južna, jugozahodna in severovzhodna.

Pazite, da vrata nanj ne bodo v isti liniji, kot so vhodna, in upoštevajte dejstvo, da je po feng šuju za prijetnejše bivanje na njem bolje, da nima ostrih vogalov.

Prave rastline

Zagotovo boste svoj balkon polepšali z rastlinami. Pri tem vedite, da tiste z zašiljenimi listi, bodicami, tudi kaktusi, niso priporočljive. Najboljše so bambus, krasula (drevo denarja), orhideje ali drevesa citrusov v posodi. Posajene naj bodo v posode iz naravnih materialov: gline, terakote, keramike.

Koš za smeti prikliče slabo energijo.

Dobro se je izogibati dvojnemu vhodu na balkon ali teraso. Res je priročno, da nanj lahko stopite iz dnevne sobe in spalnice, a s tem, ko na balkon vodi več vrat, lahko pozitivna energija z njega odteka skozi dva kanala, zato se težko ohranja na njem. Ob tem feng šuj še​ opozarja, da dvojni vhod na balkon slabo vpliva na družinske odnose.