Feng šuj: kam postaviti ogledala in kam ne

Ogledala so uporabni in dekorativni elementi notranje opreme. Z njimi je mogoče v prostore priklicati več svetlobe, jih navidezno povečati, jim zagotoviti posebno dinamiko in pozitivno energijo. Prav z vidika pozitivne energije je treba premišljeno izbrati mesta zanje, sicer je njihov učinek ravno nasproten. Feng šuj zato izpostavlja pet primernih in pet neprimernih mest za zrcala. Da: ob vhodna vrata Odsvetuje se obešanje ogledala nasproti vhodnih vrat, saj se tako sveža energija, ki prihaja iz okolice, odbije nazaj skozi vrata. Če pa boste ogledalo umestili na steno ob vratih, boste izboljšali priložnosti za uspeh v življenju. Da: v jedilnico Najboljši prostor za ogledalo je jedilnica. Kajti s tem, ko se v njem zrcali bogato obložena miza, je v življenju lažje ohraniti blaginjo. Ne: v kuhinjo Ogledalo ne bi smelo biti v kuhinji. Zlasti ne tako, da bi se v njem odsevala pečica ali štedilnik. Kajti to naj bi v dom prinašalo negativno energijo. Da: nasproti lepega prizora Ni vseeno, kaj se zrcali v ogledalu. Če je v njem videti nered in kup papirjev, to v življenje prinaša zmedo in s tem negativno energijo. Povsem drugačen učinek pa ima ogledalo, kadar se v njem zrcali lep prizor, denimo umetniško delo ali šopek rož. Da: v predprostor Vendar ne nasproti vhodnih vrat. Zrcalo, premišljeno umeščeno v ta prostor, vanj prikliče več svetlobe, ga na videz poveča in s tem ustvarja pozitivno energijo, ki se širi po vsem domu. Ne: za posteljo ali kavč Predeli, za katere feng šuj strogo odsvetuje ogledalo, so stena za posteljo, za kavčem oziroma za kosom pohištva, ki je namenjen počitku in sproščanju. Tam nameščeno ogledalo namreč vzbuja občutek, da nas nekdo opazuje in nam v življenje vnaša nemir. Ne: ob delovno mizo V tem primeru nas navdaja z občutkom preobremenjenosti. Da: v dnevno sobo Ne za kavč, a ogledalo v dnevni sobi podvoji pozitivno energijo tega prostora. Vendar le, če je tam takšna splošna klima, zato previdno, koga vabite na obisk. Ne: v spalnico Ogledalo v spalnici slabo vpliva na počitek in tudi na razmerje, zato ni primerno za ta prostor. Če ga imate v njem, ga med spanjem pokrijte in s tem izničite njegov negativni učinek na počutje, počitek in intimni odnos. Ne: nasproti straniščne školjke V kopalnici ogledalo ne sme biti nameščeno nasproti vrat ali nasproti straniščne školjke. Najbrž nikomur ni prijeten pogled nase, ko sedi na njej, hkrati pa se od ogledala, v katerem se zrcali školjka, odbija pozitivna energija in izginja v odtok.