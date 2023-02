Faradayeva torbica za avtomobilske ključe

Ne, ne gre za modnega oblikovalca, ampak za angleškega fizika in kemika Michaela Faradaya (1791–1867), ki je proučeval elektriko, magnetizem in kemijske učinke električnega toka, po njem pa se imenuje Faradayeva kletka, omejen prostor, ki razločuje električno polje.

Faraday je dokazal, da je električni naboj na nabitem prevodniku le na zunanji strani, v notranjosti prevodnika pa naboja ni. Na primer, Faradayeva kletka je avtomobil, saj smo potniki v njem zaščiteni pred udarom strele.

Faradayeve kletke so dejansko vsepovsod okoli nas, lahko pa jih nosimo tudi v žepu. V zadnjem času so sila priljubljene raznorazne torbice in denarnice, ki varujejo naše telefone, prenosnike in plačilne kartice pred neželenimi elektronskimi pogledi. Pri britanski družbi Disklab imajo v ponudbi tudi Faradayevo torbico oziroma Faraday bag za avtomobiilske ključe, s katero tatovom preprečimo, da bi »posneli« elektromagnetne signale, ki jih oddajajo ključi oziroma daljinci pri odklepanju in zaklepanju vozila.

Zadeva na britanskem Amazonu z davkom in poštnino stane 40 evrov, ni pa čisto jasno, ali bo slovenska carinska pošta zahtevala še kak dokument in zaračunala še svoje storitve.