Fanovski galaxy je tu

Danes se je začel tudi pri nas prodajati novi Samsungov pametni telefon galaxy S21 FE 5G. Gre za t. i. fanovsko različico (angl. fan edition) modela S21, kar v praksi pomeni, da gre za vrhunski telefon, pri katerem so nekaj dodali in nekaj odvzeli v primerjavi z običajnim galaxyjem S21. Glavni adut je nižja cena, saj bo treba za različico z 8 GB rama in 128 GB shrambe odšteti »le« 749 evrov.

A to v bistvu niti ni tako veliko za telefon, v katerem se skrivajo trenutno najmočnejši procesor za androidne telefone snapdragon 888, odličen 120-herčni amoled zaslon, konkretna baterija in zelo dober nabor glavnih kamer z nekaj manj piksli (12 + 8 + 12 MP), a s trikratnim optičnim zumom in 30-kratnim digitalnim. Prednja kamera ima 32 MP in bo poskrbela za dobre avtoportrete. Nadgradili so nočni način slikanja, telefon obvlada tudi snemanje s prednjo in zadnjo kamero hkrati.

S21 FE je dobil malce večji in še boljši zaslon.

A tudi videz je pomemben: S21 FE bo na voljo v štirih matiranih barvah, in sicer olivni, sivki, beli in grafitni, po obliki pa je skoraj identičen običajnemu galaxyju S21. Zaslon je mičkeno zrasel v primerjavi s prejšnjo generacijo in po diagonali zdaj meri 6,4 palca. Telefon je pol milimetra tanjši od S20 FE in hkrati lažji. Ogrodje je iz aluminija, zadnja stran je plastična, prednja pa steklena iz ojačanega stekla gorilla glass victus. Telefon je odporen proti prahu in vodi po standardu IP68, kar pomeni, da zdrži pol ure meter in pol globoko. Baterija s kapaciteto 4500 mAh bo zlahka zdržala ves dan, čakamo pa še na resnično hitro polnjenje, saj se polni z največ 25 W. Kaj več pa, ko ga dobimo na test.