Expert tudi na vodik

Peugeot je eden prvih proizvajalcev, ki je v serijsko ponudbo vključil električno lahko gospodarsko vozilo s pogonom na vodikove gorivne celice (hydrogen fuel cell), imenovano peugeot e-expert hydrogen. Gorivne celice omogočajo hitro polnjenje, precej hitrejše kot pri litij-ionski bateriji: v samo treh minutah je mogoče rezervoar napolniti s toliko vodika, da lahko z njim prevozimo do 400 km.

Gorivna celica, ki jo napaja vodik, je idealna rešitev za vse strožje zahteve brezemisijske mobilnosti: edini izpust je namreč voda, ki se v obliki pare odvaja skozi odvodno cev. V vsaki celici poteka kemijska reakcija med vodikom (zgorevalni plin, ki je shranjen v jeklenkah rezervoarja) in kisikom (iz zraka v okolici). Baterijo sestavlja več celic, tako da ustvari dovolj moči, potrebne za pogon vozila z električnim motorjem.

Rezervoar je pri e-expertu hydrogen sestavljen iz treh jeklenk s 4,4 kg vodika, je v zadnjem delu poda in ne ovira tovornega prostora vozila. Gorivna celica je povezana z litij-ionsko baterijo s kapaciteto 10,5 kWh, ki poskrbi za 90 kW moči. Leži pod sedeži in v nekaterih fazah vožnje napaja električni motor. Omenjena vira energije kombinirano napajata elektromotor z močjo 100 kW in 260 Nm navora.