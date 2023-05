Eva Strmljan Kreslin: Prihodnost otrok in s tem prihodnost naše družbe je najprej v rokah staršev

Od prvotne ponudbe »igralnice s kavarnico« in ustvarjalnic za otroke je družinski center Mala ulica v Ljubljani v desetih letih delovanja razširil svoj program na raznovrstne počitniške dejavnosti za šolarje do petega razreda in tudi starševske treninge, na katerih se starši seznanijo z boljšimi pristopi in orodji za vzgojo otrok ter dobijo podporo, razumevanje in uvid, da s svojimi izzivi niso sami.

Več preberite na portalu ONA.