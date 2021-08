EU podarja brezplačne knjige

Od začetka julija do konca decembra poteka akcija na ravni EU, ki nam omogoča brezplačno branje knjig. Na spletni platformi Europereadr najdete knjigo iz vsake od držav EU. Med njimi je tudi romanDrevo brez imena.Vse knjige so na razpolago v originalnem jeziku in v angleščini, zato lahko Jančarja preberete v slovenščini. Med njimi najdete hrvaško Slijepa karta, avstrijsko (v prevodu Fridolin hair salon) italijansko (v prevodu Every tree is a poet), madžarsko Othon, če naštejemo samo knjige naših sosedov.Gre za evropski projekt, za katerega je dala idejo Slovenija, in sicer po vzoru akcije Knjižnica pod krošnjami, ki se je izkazala za veliko spodbudo bralni kulturi v naši državi. Je pa zadeva zelo pripravna. Namesto da se morate pred dopustom odpraviti še v knjižnico po kup branja, lahko zdaj ta čas posvetite čemu drugemu, na dopustu pa le odprete omenjeno spletno stran.