Enostavno do domače džungle

Pomlad, ko se vse prebuja, cveti in poganja, je odličen čas za razmnoževanje sobnih rastlin. Nekatere kar kličejo po tem, da se jim razredči liste in stebla, druge si želimo razmnožiti, da bi povečali domačo oazo. Ne nazadnje je to tudi najpreprostejši in najcenejši način, kako do zelenega doma. Za začetek pri marsikateri rastlini niti zemlje ne potrebujemo, saj bodo korenine pognale kar v kozarcu vode.Takšni so denimo peperomije, potosi, vijolice, filodendroni, begonije, tudi pileje in še bi lahko naštevali. Začetnikom strokovnjaki še posebno priporočajo potose in zamije ter taščin jezik oziroma sabljiko, saj so zelo nezahtevne rastline za vzgojo in razmnoževanje. Za neučakane so najbolj primerni potosi, saj bo stanovanje hitro ozelenelo le iz ene bilke, rastlina zelo hitro raste in lahko jo usmerimo po stenah, omarah in policah, če želimo več kot eno, pa je treba zgolj odrezati nekoliko daljši vrh, vsaj 15 centimetrov naj bo dolg in vsebuje dve vozlišči, ter ga postaviti v kozarec z vodo. Ko požene korenine, rastlino presadimo v kakovostno zemljo.Potosi izvirajo s tropskih območij, zato najbolje uspevajo v toplem in vlažnem okolju, dobra novica pa je, da imajo zračne korenine in vlago črpajo tudi iz okolice, zato ne bo z rastlino nič narobe, če jo kdaj pozabimo zaliti. Najlepša bo na sončni okenski polici, a tudi v senci bo uspevala, le v pretemen prostor je ne smemo vtakniti, saj bodo listi hitro porumeneli in odpadli.Enako velja za taščin jezik, ki pa pomanjkanje svetlobe bolje prenaša. Razmnoževanje je prav tako enostavno kot pri potosih, treba je le odrezati enega od listov in ga vtakniti v kozarec vode. Pri rezanju potaknjencev si je dobro zapomniti, da to počnemo s čistim orodjem, nož ali škarje je, preden se lotimo dela, najbolje razkužiti, to pa ponovimo tudi, ko končamo. V nasprotnem lahko namreč nevede na rastlino prenesemo kakšne bakterije in jo okužimo, kar v najslabšem primeru pomeni, da bo propadla.S potaknjenci razmnožujemo tudi večino sukulent – izberemo najlepši, zdrav in močan list ter ga vtaknemo v vodo, počakamo, da požene korenine, in presadimo v zemljo.Pilej ne moremo razmnožiti s potaknjenci, kar pa ne pomeni, da je postopek bolj zapleten. Odrasle rastline namreč iz koreninskega sistema poženejo mladike, ki jih je treba le previdno odstraniti in za nekaj časa postaviti v kozarec vode, lahko pa jih že takoj posadimo v lonček z zemljo. Čeprav v tem primeru postopek traja nekoliko dlje, saj je treba počakati, da požene mladika, pa pileje v ustreznih razmerah rastejo zelo hitro in stanovanje bo kmalu polno teh zanimivih rastlin, ki jim nekateri pravijo tudi kitajsko drevo denarja. Zelo priljubljene sobne rastline so tudi zelenčice oziroma kosmuljke. So nezahtevne za vzgojo, imajo pa še eno odlično lastnost, čistijo namreč zrak.Zelenčice hitro postanejo zelo košate in prerastejo svoj lonček, zato jih spomladi, če se nam to zdi potrebno, razsadimo. Vzamemo jo iz lončka in previdno ločimo posamezne rastlinice ter koreninski sistem in posadimo vsakega v svoj lonček. Kosmuljke sčasoma poženejo tudi mlade rastline, ki so s starejšo povezane s tankimi stebli. Nove rastline posadimo v zemljo, ko začnejo poganjati liste, pa steblo, ki jih povezuje z matično rastlino, odrežemo.