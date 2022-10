Enostavni triki za vedno dišečo kopalnico

Res je, v kopalnici ni vedno enostavno vzdrževati reda, čistoče ter lepega vonja. Na srečo obstajajo preprosti triki, s katerimi svežina v njej ne bo več nedosegljiv ideal. Poglejte tri nasvete, ki bodo zagotovili pričakovane rezultate.

Nepogrešljiva eterična olja

Za čiščenje uporabljajte naravna čistila na osnovi jedilne sode, alkoholnega kisa in eteričnih olj. Nekaj kapljic tega kanite na notranjo stran tulca toaletnega papirja. Vedno ko ga boste uporabili, se bo od njega širila prijetna aroma.

​Jedilna soda za svežino

Na kopalniških preprogah se pogosto zadržuje vlaga, katere vonj je zelo trdovraten. Najlažje se ga boste znebili tako, da boste preproge pred pranjem posuli z jedilno sodo in jih nato oprali v pralnem stroju.

Začnite pri koreninah

Na koncu še najpogostejši vir zadrege: smrad se največkrat širi iz odtokov. To lahko preprečite tako, da vanje od časa do časa nasujete pol skodelice jedilne sode, jo prelijete s skodelico alkoholnega kisa, počakate vsaj pol ure in nato čez mešanico nalijete dva litra vrele vode.