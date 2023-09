Enostavna vrečka za shranjevanje

Šolarjem ali sebi lahko povsem enostavno sami izdelamo vrečko za copate, ki pa je seveda uporabna tudi za mnogo drugih namenov. Vanjo lahko denimo pred odhodom na dopust zložimo spodnje perilo ali nogavice, seveda tudi čevlje, doma pa vanjo pospravimo kakšne malenkosti ter jo obesimo na kaveljček, ki smo ga namestili na notranjo stran vrat omare, ter tako prihranimo precej prostora.

Velikost izberemo glede na to, kaj bomo v njej shranjevali ali prenašali.

Uporabimo jih za marsikaj. FOTO: Lilit Amirkhanian/Getty Images

Za enostavno vrečko ne potrebujemo niti šivalnega stroja, le malo več časa nam bo vzelo, če se bomo šivanja lotili ročno. Niti v trgovino z blagom ni treba, uporabimo odsluženo posteljnino, brisačo, rjuho in podobno. Najprej seveda določimo, kako velika naj bo vreča. Za večje športne copate ali več teh bomo potrebovali več blaga, za zgolj en par šolskih copat pa manj. Ko smo določili velikost, na blago narišemo dva kvadrata ali pravokotnika, da bi prihranili tkanino in čas, ju lahko narišemo tako, da se z eno stranico stikata, pri kvadratu je vseeno, s katero, pravokotnika pa naj se stikata z daljšo. Upoštevajmo še centimeter ali dva za rob. Vse skupaj zdaj izrežemo. Zgornjo stranico zapognemo navznoter in spodnji rob prišijemo na tkanino, da bo po celotni dolžini zgornjega roba nastal tunelček. Skozenj bomo pozneje napeljali vrvico, s katero bomo vrečo zadrgnili. Če smo obliki narisali tako, da se stikata, tkanino po skupni stranici prepognemo in prišijemo spodnja roba, nato še stranska. Vrečka je narejena.

Če želimo, da se bo zadrgnila z obeh strani, potrebujemo dve vrvici.

Izdelamo jo lahko iz odsluženih oblačil. FOTO: Elena Belykh/Getty Images

Zdaj potrebujemo samo še vrvico. Lahko jo kupimo ali izdelamo iz iste tkanine, iz katere je vrečka. Nanjo narišemo trak, ki naj bo vsaj deset centimetrov daljši, kot je seštevek obeh zgornjih stranic. Če je ena torej dolga 20 centimetrov, naj bo trak dolg 50, širok pa okrog dva centimetra, če smo vešči šivanja, lahko tudi manj, a tanjši ko bo, zahtevnejše bo šivanje. Trak izrežemo in daljši stranici zapognemo navznoter, da se na sredini dotikata. Če smo izbrali tanjšega, ju lahko zgolj prepognemo in stranici prišijemo skupaj. Če se na sredini dotikata, bo trak sicer videti lepši, a si bomo morali pomagati z bucikami, s katerimi obe polovici pritrdimo, da ju bomo lahko lepo zašili skupaj in obenem na trak. S šivalnim strojem bo to šlo brez težav, pri ročnem bo potrebnega nekaj potrpljenja. Ko je trak gotov, na eno stran namestimo sponko in ga z njo povlečemo skozi odprtino na vreči, sponko odstranimo, na vsaki strani traku naredimo vozel, da ne bo ušel skozi luknjo, in vreča je pripravljena za uporabo.