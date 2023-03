Enostaven trik s katerim boste najlažje očistili dno posode

Ne glede na to, kako pridno in dosledno čistite posodo, kaj radi se zgodi, da se na zunanji strani dna nabere umazanija, ki se zdi praktično nepremagljiva, z vsako uporabo lonca ali ponve pa je izrazitejša in trdovratnejša. A takšna je le na prvi pogled, s pravimi načini in predvsem čistili, jo boste zlahka odstranili.

In kar je pri tem najboljše, sestavine za učinkovito naravno čistilo imate že doma.

Kaj potrebujete?

Jedilno sodo, kuhinjsko sol, alkoholni kis, detergent za pomivanje posode in papirnate brisače.

Kako jih uporabite?

Najprej na vlažno dno posode posujte sol in jedilni sodo. Čez mešanico prelijte detergent za pomivanje posode. Vse dobro ščetkajte, na zmes nato položite papirnate brisače in vse prelijte s kisom.

Nekaj minut počakajte, odstranite brisače, splaknite, še enkrat zdrgnite z detergentom za pomivanje posode in dobro splaknite.