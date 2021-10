Enoletnice kombiniramo s trajnicami

Ureditev groba je del spomina na pokojnika. Mnogim daje uteho zavedanje, da je na grobu vselej sveže cvetje, prižgana svečka ali kak drug okras v dokaz, da pokojni nikdar ne bo pozabljen. Grobove navadno obiskujemo ob rojstnih dnevih umrlih ter ob praznikih, zlasti za prvi november.

Vse bolj priljubljene so zasaditve v posodah. FOTO: Getty Images

Še imamo čas urediti grob, že z majhnimi posegi lahko naredimo veliko: za začetek odstranimo suho listje in vse posušeno in ovenelo cvetje, plošče očistimo z mokro gobo in do suhega obrišemo s papirnato brisačko, populimo plevel. A še preden se lotimo, si tako kot pri načrtovanju vrta tudi v tem primeru pomagamo s skiciranjem. Grob lahko fotografiramo, potem pa doma razmislimo, kako in kaj.

Zemljo pograbimo, po potrebi dosujemo novo. Potlej zasadimo rastline: trave, trajnice, pomladne čebulice in jeseni cvetoče enoletnice, najpogosteje so to mačehe in jesenska vresa, ki jih lahko kombiniramo s trajnicami. Izbiramo lahko rastline v eni barvi oziroma barvnem odtenku, na primer roza cvetovi, listi in plodovi.

Rastline so lahko barvite ali izberemo en sam odtenek. FOTO: Firina/Getty Images

Še več: na predel, kjer je pesek, potresemo dekorativni granulat v barvi mačeh. Ko smo ravno pri pesku: paziti moramo, da bo usklajen s podobo groba, naj bo primerne velikosti in barve, slednjo izberemo glede na barvo nagrobnega kamna. Rastlin, na primer mačeh, ni treba saditi v vrste in vmes puščati prostora, če jih zasadimo bolj skupaj, bo videti lepše. V boju proti plevelu po zemlji potresemo okrasno lubje.

Izberemo lahko samo trajnice, lahko eno samo vrsto, še bolje pa bo videti kombinacija različnih rastlin: naj bodo različne velikosti, tudi barve in oblike listkov naj se razlikujejo, pazimo le, da imajo rastline podobne potrebe po vodi, na primer. Če se bomo odločili za trajnice, izberimo take, ki preživijo ekstremne razmere: od ostrega mraza do žgočega sonca. Primerne so trave, šaši, nizki iglavci in nizke grmovnice, na primer skimija ali gaulterija pa bršljan in hermelika ter krizanteme. Pri nakupu pazimo, da so rastline zdrave in močne.

Vaze in posode za razgibanost

Tudi če na grobu nimamo predela, namenjenega gredici, ga lahko ozelenimo, del peska odstranimo in na enem koncu posadimo počasi rastoči iglavec. Ali pa izberemo trajno zasaditev v posodi: barvitost dosežemo s cvetočimi trajnicami, razgibanost pa z različno visokimi rastlinami, tudi v tem primeru pazimo, da skupaj posadimo rastline, ki imajo podobne potrebe. Izberemo lahko krizanteme, mačehe, vrese, ciklame, hermelike, tudi okrasno zelje, okrasne trave. Ne glede na to, kakšne rastline boste izbrali, jih posadite čim prej, da se bodo pred zimo lahko ukoreninile. Ne pozabite jih zaliti, potem pa zalivanje prilagajajte vremenu.

Ne glede na vrsto groba bodo posode in vaze poskrbele za razgibanost. Na za to določen prostor postavimo vazo z rezanim cvetjem, a je treba vedeti, da je rok trajanja kratek, saj bo zdržalo le do prve slane. Bolj priljubljeni so aranžmaji, v katerih lahko kombiniramo suho in rezano cvetje, smrečje, storže in še kaj; tudi če ga dobi slana, poberemo ven le ovenele cvetove, preostalo pustimo. In v predbožičnem času okrasimo s kakšno vejico šipka ali bodiko.