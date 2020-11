Enkrat tedensko očistite smetiščni koš

Koš, v katerega vsak dan mečete smeti, je, ne glede na to, kateri vrsti odpadkov je namenjen, treba redno pomivati. Vsaj enkrat tedensko bi mu morali nameniti posebno pozornost in ga očistiti s primernim čistilom. Razkužilo in krtača Kar pomeni, da ga očistite s tekočim sredstvom za razkuževanje in z vročo vodo, pri tem pa s ščetko dobro zdrgnite njegovo površino. Pomaga lahko jedilna soda Do čistoče koša vam lahko pomaga jedilna soda: iz belega prahu in vode izdelajte pasto, z njo natrite koš, počakajte vsaj pol ure, nato ga zdrgnite, splaknite in dodobra osušite. Limona ali pomaranča za lepši vonj Če boste tako negovan koš natrli z olupkom limone ali pomaranče, mu boste zagotovili dodatno čistočo, hkrati boste lažje odstranili morebitne neprijetne vonjave. Ne pozabite na pokrov Pokrov koša vsak dan očistite s sredstvom za razkuževanje in papirnato brisačo, zlasti če ga morate med odlaganjem smeti odpirati ročno.