Eni zadnjih plodov v sadovnjaku

Kutina spada v vrsto skorajda pozabljenega sadnega drevja, ki je nekoč obvezno krasilo vrtove ali dvorišča, danes pa je bolj izjema kot pravilo. Kot kamen trdi, surovi povsem neužitni plodovi dozorijo pozno jeseni, čas pobiranja je oktobra in še novembra, kdor jih želi kupiti, pa se bo moral kar potruditi. Le redko kdo jih še goji, zato moramo imeti kar srečo, da jih najdemo na tržnici.

Marmelado pripravimo iz samih kutin ali iz mešanice z drugim sadjem. FOTO: Robertsre/getty images

Po drugi strani so precej nezahtevne za gojenje, sadike lahko kupimo v mnogih drevesnicah, jesen pa je ravno pravšnji čas, da drevo posadimo. Poleg tega da daje nadvse zanimive in okusne plodove, če so seveda ustrezno pripravljeni, kutina izjemno lepo cveti, zato se bo dobro odrezala tudi v vlogi okrasnega drevesa.

Zrelost kutine preverimo tako, da s prsti ali hrbtom dlani rahlo podrgnemo po plodu. Če je še poln drobnih mehkih dlačic, pomeni, da še ni dozorel. Take še nekaj časa pustimo na drevesu, lahko tudi do prve slane, ki jim bo celo koristila. Pobrane plodove skladiščimo v kleti, kjer bodo do konca dozoreli. Skladiščimo jih lahko dva meseca, nekje do novega leta. Tudi zreli plodovi še imajo nekaj dlačic, zato jih pred uporabo dobro operemo ali še bolje oščetkamo.

Nedozoreli sadeži imajo odlakano površino. FOTO: Inna Vostrikova/Getty Images

Kot smo že napisali, surovi plodovi niso užitni, zato jih moramo toplotno obdelati. Lahko jih kuhamo, dušimo ali pečemo, iz njih pa pripravimo imenitne sladke jedi. Najpogosteje jih skuhamo v marmelado ali žele, okusen je tudi kompot. Vse našteto kuhamo samo iz kutine, lahko pa v kombinaciji z drugim sadjem, na primer jabolki. Ker kutina vsebuje veliko tanina in pektina, jo lahko dodajamo kot želirno sredstvo k drugim marmeladam ali sokovom. Lahko jih tudi pečemo, podobno kot jabolka ali hruške. Lahko same, cele ali narezane na krhlje, če jih obogatimo z medom ali drugimi dodatki, pa dobimo res imenitno sladico.

Pobiramo jih oktobra, lahko še novembra, do konca dozorijo v kleti.

Razpolovimo jih in nadevamo s skuto, potresemo s sesekljanimi orehi in prelijemo z medom ter spečemo v pečici. Namesto jabolk jih uporabimo tudi za pripravo kolača ali pite. Podajo se tudi k mesnim in drugim slanim jedem. Ko pečemo pečenko ali piščanca z zelenjavo, dodamo še nekaj krhljev kutine pa tudi jabolk. Ne pozabimo, da je tudi bogata z vitamini in minerali, zato je dobra za zdravje, zlasti v zimskih dneh. Ker sveži zreli plodovi izjemno lepo dišijo, jih uporabimo za odišavljenje prostora, če jih položimo v omaro, bo perilo imelo prijeten vonj.