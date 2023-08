Majhni avtomobili so bili nekoč vodilni: kaj pa danes?

Če pogledamo statistiko prodaje v Sloveniji, vidimo, da majhni avtomobili, t. i. nižji razred, zavzemajo približno 14 odstotkov trga, kar je daleč od nekdanjih deležev; pred desetletjem, denimo, so zasedali skoraj četrtino prodaje in bili zanesljiv vir prihodka za marsikaterega evropskega proizvajalca. Sicer ni mogoče reči, da niso pomembni, sploh če pogledamo širšo evropsko sliko: tam je bil lani prav na vrhu prodajne lestvice peugeot 208, zelo visoko tudi nizkocenovna dacia sandero.

So pa nekateri proizvajalci več poudarka začeli dajati drugim modelom, predvsem malim križancem, ki so postavljeni nekoliko višje, v njih se tudi sedi malce višje. Ljudem so bili všeč, trgovci pa so jih znali dobro potiskati naprej in klasične manjše avtomobile postavljati v ozadje, saj se z nekaj tisočakov dražjimi križanci zasluži več.

14 odstotkov trga imajo pri nas klasični majhni avtomobili.

Slovo določenih modelov

Nekatere klasične majhne avtomobile so opustili. Nekdanji direktor Fiata Sergio Marchionne je že pred leti nepričakovano brez naslednika odpisal model grande punto, češ da se tovrstnih avtomobilov ne splača izdelovati, pa čeprav je bil punto včasih pojem evropskega avtomobilskega trga in nekoč celo povsem na vrhu prodaje. Morda pa je Marchionne ​vedel, da mu bo postopoma sledila konkurenca.

Sledenje sicer ni prava beseda, saj modelov niso kar serijsko opuščali, se je pa to zgodilo nedavno, ko je Ford brez naslednice ustavil proizvodnjo fieste. V sedmih generacijah so jo izdelali v več kot 20 milijonih primerkov, zdaj gre v muzej. Da nanjo ne računajo več veliko, se je kazalo že pri zadnji generaciji, ki so jo postavili cenovno zelo visoko, pri čemer prodaja ni mogla biti velika, in potem lahko hitro rečeš, da avtomobil kupcem ni več všeč. Njeno vlogo naj bi prevzemal mali križanec puma, ki bo tudi električen.

Ford fiesta se je po 20 milijonih primerkov in sedmih generacijah te dni poslovila. FOTO: Ford

Nekateri še vztrajajo

Koncern Volkswagen ima še naprej v ponudbi male modele, VW pola, škodo fabio, seata ibizo, a nimamo občutka, da nanje veliko računajo. V razpravi o bodočem okoljskem standardu evro 7 so celo nekateri visoki direktorji dajali izjave, da bi jih bilo ob potrebnih prilagoditvah težko ohranjati v ponudbi oziroma da ne bodo imeli naslednika. Ampak o evru 7 niti ne vemo, ali bo res sprejet. Azijci imajo svoje tekmece, na katere se kar zanašajo, med njimi sta hyundai i20 in tudi toyota yaris, pri čemer se veliko bolje prodaja bolj robustna izvedba cross.

Obstajajo pa nekatere novosti, npr. iz skupine Stellantis. Njihova tržno najmočnejša znamka je predstavila že omenjeni vodilni model peugeot 208. Ta ima zdaj izboljšan električni pogon in doseg, dodali so mu še samopolnilni hibridni pogon. Lahko si mislimo, da utegnejo v prihodnje tako prenoviti še sorodnike, denimo opla corso ali citroëna C3.