Ena najlepših zimskih cvetočih lončnic ima rada hladnejši prostor

Ena najlepših in najbolj iskanih zimskih cvetočih lončnic je zagotovo ciklama, saj poživi vsak prostor in v mrzle zimske dneve vnese malo pomladne barvitosti. Velja za cvet iskrenosti, ljubezni, sreče. Kjer raste ciklama, pravijo, zlo nima moči. Njeni cvetovi so elegantni, barvna paleta široka: od belih, roza in lila do rdečih, v svetlih ali temnih odtenkih, celo dvobarvni so.

Ne le cvetovi, ki so lahko celo nazobčani, tudi listi so v okras: srčasti, obrobljeni s srebrnim vzorcem. Nekatere vrste tudi dišijo. In še en plus je: ciklama je čistilec zraka, iz njega odstranjuje škodljive snovi, ki se rade nabirajo v zaprtih prostorih, zlasti če ne zračimo dovolj.

Pogosto smo nad ciklamo razočarani, saj hitro odcveti, listi postanejo rumeni, novih popkov pa ni na vidiku. Toda dobro negovana rastlina bo cvetela vse do pomladi. Prija ji hlad, idealna temperatura je od 10 do 18 stopinj, kar ji v stanovanjih v ogrevalni sezoni težko zagotovimo, a zagotovo imamo kako okensko polico, kjer ji bo všeč, denimo na severni strani. Sonca ne mara, saj ji lahko ožge liste, raje jo postavimo v polsenco.

Zalivamo previdno

Ker lahko gomolj hitro zgnije, zalivamo previdno, najbolje v podstavek, lahko pa lonček postavimo v večji lonec z vodo in pustimo deset minut, potem prestavimo na podstavek, odvečno vodo, ki izteče, pa odlijemo. Zalivamo z mehko, postano vodo, ki naj bo sobne temperature. Ciklama ima rada vlago v zraku, a ne pršimo rastline, pač pa njeno okolico.

Tudi nazobčane so. FOTO: Bea8476/Getty Images

Še bolje bo, če v lonček ali podstavek nalijemo malce vode in ga podstavimo v bližino ciklame. V času rasti ji dodajamo gnojilo enkrat na dva tedna. Sproti odstranjujemo odcvetele cvetove in tudi liste (in to s peclji vred), sicer lahko rastlina zboli, napade jo lahko na primer siva plesen, ki se najprej pojavi prav na odmrlih in tudi poškodovanih delih rastline.

Ne mara neposrednega sonca.

Če malo cveti in ima manjše liste, ji morda manjka hranil, zato jo začnemo gnojiti; za hitro odcvetanje je lahko kriv tudi pretopel prostor. Za že omenjene rumene liste je pogosto kriv suh zrak, premalo vode ali preveč sonca. Kadar je celotna rastlina mehka, gnila, je krivo preobilno zalivanje.

Ko odcveti, je ni treba zavreči, čeprav to mnogi naredijo. Pomembno je, da je ne zalivamo prepogosto, ne gnojimo je in jo pustimo počivati. Maja, ko se zunanje temperature dvignejo, jo prestavimo ven, na balkon ali vrt, v svetlo senco, nikar ne na sonce, kar smo že zapisali. Ob koncu poletja jo presadimo in prestavimo v notranjost, kot rečeno, v hladnejši, svetel prostor. Ko jo kupujemo, ne izberemo tiste, ki je v polnem cvetu, raje poiščimo tako, ki ma veliko popkov.