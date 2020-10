En rov v cerkev, drugi v žitnico

Pozvačin vabi na svatbo.

V Ižakovcih spodbujajo pridelavo in obdelavo lanu.

Osrednja znamenitost občine je baročni dvorec v Beltincih.

Kraj Beltinci je bil v začetku 20. stoletja pomembno kupčijsko in obrtno središče bližnje okolice. Za Bratonce sta bili značilni pridelovanje domačega jabolčnika in zelo razvito čebelarstvo, v Dokležovju pa so bili razširjeni izdelovanje korit, tkanje domačega platna in ugodna kopališča ob Muri. V Gančanih sta bila omembe vredna reja bikov in sodarstvo, za Ižakovce lov raznih sladkovodnih rib, ribolov pa je bil značilen tudi za Melince. V Lipi je bilo razširjeno tkalstvo.Nekatere od teh dejavnosti so se ohranile do danes. Izstopa pletenje slamnatih izdelkov v Lipovcih. To je ena redkih ohranjenih domačih obrti v Prekmurju. Domačini iz ržene slame izdelujejo izdelke, kot so doužnjeki, vazice, vrči, püjtrice, srčki in košarice, zaradi katerih v kraj prihaja mnogo izletnikov iz domovine in tujine.V Ižakovcih spodbujajo pridelavo in obdelavo lanu pa tudi druge dejavnosti kot npr. pletenje iz ličja ter izdelavo okraskov in rož iz krep papirja. Sodarstvo v Gančanih je zelo znano po Sloveniji. Zadnje čase to tradicijo obnavljajo tudi na krajevni prireditvi. Od domačih obrti sta značilni še pletenje košar in izdelovanje lesenih korit.Pletenje slamnatih izdelkov v Lipovcih spada med redke še ohranjene domače obrti v Prekmurju. Z njo se intenzivno ukvarjajo tri družine. Izdelke – to so predvsem doužnjek (luster, krona), vaze, amfore, košarice, srčki, božični okraski – pletejo iz ržene slame, medtem ko pšenično klasje služi za dekoracijo. S tem ohranjajo tudi postopek priprave in izdelave slamnatih izdelkov. Še nedozorelo, zeleno žito na njivah poberejo ročno (s srpom) in sušijo na obeh straneh, da slama postane bela. Posušeno spravijo domov, dobro očistijo in razrežejo od kolena do kolena, da postane čista in gladka. Pred pletenjem jo je treba namočiti z vodo, da se lažje upogiblje.Osrednja znamenitost občine Beltinci je baročni dvorec v Beltincih. Graščina izvira iz 13. stoletja, vendar je svojo obliko dobila v 17. stoletju, zato je dober primer zgodnjebaročne veleposestniške graščinske stavbe. Grad ima še eno zanimivost, to so podzemni obokani rovi. Eden ga povezuje s cerkvijo, drugi krak pa naj bi peljal v žitnico. Objekt obdaja čudovit, baročno zasnovan park z lepimi domačimi vrstami drevja in mnogimi eksoti, ki je včasih obsegal približno 14 hektarjev zemljišča, zasajenih pa je bilo približno 1600 dreves, med njimi okrog 800 eksotov. Nekatera še rastejo.Za območje občine Beltinci so značilni posebni vabovci, pozvačini, ki vabijo na svatbo sorodnike, sosede, znance in prijatelje. Tu je šega najbolj ohranjena. Pozvačin je po navadi mlajši moški, ki mora biti veder, odrezav in domiseln.