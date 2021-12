Elektrika po Audijevo

Audi je že doslej imel električne avtomobile (e-tron, e-tron GT), a se zdi Q4 e-tron prvi, s katerim bi tudi pri nas, seveda v premijskem svetu, radi pritegnili malce več kupcev. Q4 e-tron je prvi audi s skupne električne platforme koncerna Volkswagen, na kateri so že in še bodo pripravljeni tako gnani modeli njihovih različnih znamk.

Najprej prihaja kot športni terenec, pozneje bo še bolj kupejevski sportback.

Analogno in digitalno

Zaznamuje ga Audijev oblikovalski slog, seveda z nekaterimi poudarki drugačnega pogona, kot so zaprta maska in različni usmerniki zraka. Po karoserijski obliki je bodisi športni terenec, tega smo preizkusili tokrat, bodisi v zadku bolj kupejevski, če hočete, bolj elegantni sportback, ki bo pri nas na voljo malo pozneje.

V notranjosti so ohranili precej analognih rešitev, kar bo blizu tistim, ki so doslej vozili klasično gnan Audijev SUV srednjih mer. No, Q4 e-tron ima nekaj svojih, novih elementov, kot je elegantno prisekan volan in na njem funkcije, ki jih lahkotno upravljate z drsnikom. Tudi na sredinski konzoli je kakšna taka rešitev, pa vseeno še kar več gumbov in stikal.

Dolg je 4,6 metra, a ima precejšnjo medosno razdaljo in veliko prostora zlasti na zadnji klopi, kjer seveda tudi ni sredinskega tunela. Prav tako je dokaj konkreten prtljažnik (520 l), ki ima sicer dvojno dno, v katerem so kabli (sprednjega prtljažnika ni). Žal se zadnja klop podre le v razmerju 60/40, ne pa 40/20/40. Je pa prtljažnik izdatno povečljiv.

Mirna vožnja

Za pogon je v našem primeru skrbel motor na zadnji kolesi z močjo 150 kW. Na voljo je tudi različica s še sprednjim motorjem in tako štirikolesnim pogonom. Vožnja je pričakovano ugodno mirna, po potrebi hipno in enostavno pospešujete.

Drugo mnenje Najbolj cenim, da je Audi v električno gnanem Q4 e-tronu ohranil nekaj analognega sveta in ni povsem podlegel digitalizaciji. Nekatere funkcije enostavneje opravimo s pritiskom na klasično stikalo kot z drsanjem po večjem ali manjšem zaslonu. Tokrat sem se na elektriko za spremembo odpeljal na daljšo pot, ki je zahtevala postanek na polnilnici. Do letališča v Trevisu je približno 230 kilometrov v eno smer, 460 v obe, torej več od Audijevega dosega na papirju, da o realnem življenju niti ne govorimo. Navigacijski program sicer upošteva razpoložljivi doseg in predlaga polnilne postanke, vendar izračuni niso bili najbolj točni. Sklepam, da uporablja bolj »ziheraški« algoritem. Četudi je bila vožnja prijetna in tiha, asistenčni sistemi so delovali po pričakovanjih, sem vseeno vozil z nekaj hitrostne rezerve. Doseg električnega pogona pač še ni pripravljen na dolge avtocestne etape. Zmogljivosti avtomobila pa so že druga pesem, a kaj ko jih ni mogoče izkoristiti do konca brez nadležnih vmesnih polnjenj. B. K.

Nobenega prestavljanja ni. Na izbiro je še športni program, čeprav se zdi, da je to avtomobil, ki najbolj prepriča s kolikor toliko zmerno vožnjo. Takrat se še posebno izkaže zelo dobro podvozje, ki je res dobra kombinacija čvrstosti in udobja. K temu verjetno med drugim pripomoreta nizko težišče in sklop litij-ionskih baterijskih modulov v dnu vozila.

Povprečen doseg

Na voljo sta sicer različno zmogljivi bateriji, testni primerek je imel večjo, z zmogljivostjo 77 kWh. Smo v hladnejšem delu leta, in ko je bil pri kaki stopinji nad ničlo avtomobil povsem napolnjen, je potovalni računalnik kazal doseg 350 kilometrov, kar ni nekaj izjemnega. Z zelo umirjeno vožnjo bi šlo verjetno še nekaj deset kilometrov več, nasprotno pač toliko manj. Če smo ga torej vozili z mislijo na vsaj približno varčnost in v ekonomičnem programu, je prikazoval porabo malce pod 20 kWh na 100 kilometrov, nekaj več po mestu.

Audi Q4 40 e-tron Audi Q4 40 e-tron

Izpust CO 2 : 0 g/km

Zastopnik: Porsche Slovenija, Ljubljana

Maloprodajna cena: 52.790 evrov (testni model 69.990 evrov)

Euro NCAP: ***** (2020)

Audi Q4 e-tron ni poceni avtomobil, kot ni glede na podobno velike avtomobile noben audi. Ni pa v tem primeru toliko dražji od tehnično sorodnih (dobro opremljenih) različic volkswagna ID.4 in škode enyaq.