Elektrifikacija pri Peugeotu

Peugeot v letu 2022 pospešuje elektrifikacijo prodajnega programa z novim peugeotom 408, ki bo že ob lansiranju na voljo z dvema priključnima hibridnima pogonoma (180 in 225 KM), s čimer bo dopolnil ponudbo priključnih hibridov in se pridružil elektrificiranemu peugeotu 308 in popolnoma električnim lahkim gospodarskim vozilom. Peugeot 408 in 308 sta zasnovana na nadgrajeni verziji konstrukcijske osnove EMP2, ki omogoča vgradnjo stoodstotno električnega motorja. Izboru lahkih gospodarskih vozil se je konec lanskega leta pridružil še He-expert, ki združuje električno tehnologijo in vodikove gorivne celice.

V letošnjem letu je bilo že več kot 70 odstotkov prodanih peugeotov po vsem svetu elektrificiranih. V Evropi je ta delež nekoliko nižji: v prvem polletju 2022 je bilo elektrificirano vsako četrto prodano osebno vozilo, lani pa vsako šesto. Do leta 2025 bo pri vseh modelih na voljo elektrificirana izvedenka. To pomeni, da bo število baterij, ki jih bo treba sestaviti, znatno poskočilo. Pri Peugeotu ocenjujejo, da bodo v letošnjem letu na mesec sestavili do 10.000 baterij za osebna in do 7000 za lahka gospodarska vozila.

Za sestavo vsakega baterijskega modula s 50 kWh (predhodno sestavljene celice in sestavni deli) specializirani tehniki porabijo približno eno uro, za module s 75 kWh pa 90 minut. Pred vgradnjo v vozilo ekipa z baterijami opravi stroge teste kakovosti, s čimer naj bi zagotovili najmanj 70-odstotno kapaciteto polnjenja po preteku osmih let ali 160.000 prevoženih kilometrih.

S prvim testom preverijo ustreznost delovanja po sestavi baterije, nato s testom zmogljivosti simulirajo uporabo baterije pri polni obremenitvi, z zadnjim pa potrdijo tesnjenje baterije. Celoten postopek traja 15 minut in je nujen za odobritev vgradnje baterije v vozilo.

V prvem polletju 2022 je bil v Evropi elektrificiran vsak četrti Peugeotov avtomobil.

Baterije sestavljajo v petih tovarnah skupine Stellantis: Vigo in Saragosse (Španija), Trnava (Slovaška), Sochaux in Mulhouse (Francija), ki se jim bo pridružila še tovarna v francoskem Hordainu. V teh proizvodnih obratih na eni sami liniji sestavljajo tako elektrificirane modele kot vozila z motorjem na notranje zgorevanje. Zaradi vedno več elektrificiranih modelov se povečuje tudi število tehnikov, usposobljenih za sestavljanje vozil nove generacije.