Električni VW tudi pri nas

Futurizem v kabini

Platforma MEB za nove Volkswagnove električne modele

Trije motorji, tri baterije

420

km obljublja srednja baterija; realneje od 300 do 330 km.

Visoka pričakovanja

Po hrošču in golfu v tiho električno prihodnost z ID.3.

Volkswagnova električna prihodnost je v Sloveniji. ID.3 po obliki in merah spominja na golfa, okreten je kot up, zaradi široke medosne razdalje ima potniško prostornost kot passat, vendar je od vseh drugačen zaradi električnega pogona in oblikovnih bolj futurističnih potez.Notranjost je precej drugačna od dosedanjih volkswagnov. Podatke lahko spremljate na treh zaslonih, vsa stikala so elektronska. Največji zaslon je na sredini in spominja na tistega iz osme generacije golfa. Voznik sicer največkrat pogleda v manjši zaslon na volanskem drogu tik za volanom, ta zaslon pa se tudi premika skupaj z volanom pri nastavitvi višine in globine.Na njem voznik spremlja le osnovne informacije, doseg, hitrost, tempomat in navigacijo, a spredaj je še projicirani zaslon (head-up display) s še bolj prečiščenimi informacijami (hitrost in smer navigacije), vendar ni serijski pri vseh izvedenkah.V dolžino meri 426 centimetrov, medosna razdalja je 277 centimetrov, prtljažnik sprejme 385 litrov prtljage. Pogonska moč pri prvih modelih v Sloveniji bo 150 kilovatov (204 konjskih moči), pozneje bosta na voljo še motorja s 107 in 93 kW.Med baterijami smo najprej preizkusili srednjo s kapaciteto 58 kWh (tovarniška obljuba o dosegu je 420 km), na voljo je še najmočnejša baterija s 77 kWh (550 km), prihodnje leto pride še najšibkejša s 45 kWh (330 km). Kot rečeno, preizkusili smo srednjo, pri kateri je obljuba o 420 kilometrih dosega, toda realnost kaže, da se giblje med 300 in 330 kilometri.Ampak številke ostanejo na papirju in ne razkrijejo največje prednosti ID.3 – voznih lastnosti. Pelje se enako kot avtomobili z motorji z notranjim izgorevanjem, pri čemer mu pomaga tudi nizko težišče. Vprašanje pa je, ali bo vzdržala vsa elektronika. ID.3 je povsem nova zgodba, ki skriva tudi pasti: denimo na prvih vožnjah v Nemčiji je zmrznil navigacijski sistem.Cenovni razpon za model z baterijo srednje moči se brez subvencije začne pri 38.207 evrih, model z najmočnejšo baterijo stane brez subvencije 47.719 evrov, prihodnje leto pa bodo tisti z najšibkejšo baterijo stali brez subvencije 30.839 evrov.Do konca leta 2020 sicer pričakujejo, da bodo prodali dvesto primerkov (pred koronakrizo so pričakovali prodajo 270), prihodnje leto pa vsaj 400, pri čemer navajajo številke, o katerih so povsem gotovi.Pri prvih naročilih opažajo, da so stranke približno polovično razporejene med pravne in fizične osebe, pri čemer so med fizičnimi entuziasti nad električnimi avtomobili. Zaradi koronakrize in večje zaščite osebnih podatkov (GDPR) pa prvih kupcev niso povpraševali, kaj so vozili pred naročilom ID.3.