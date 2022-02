Električni tudi megane: za množičnost problem cena (FOTO)

Ena od pomembnejših novosti leta je nedvomno Renaultov električni megane, saj je z njim narejen velik korak k električni prihodnosti za celotno avtomobilsko panogo, ne samo za to družbo. Megane je namreč eden najbolj ljudskih modelov, zato bo ljudi morda lažje prepričal, da preidejo na novi pogon.

V obdobju, ko avtomobilski proizvajalci govorijo skoraj samo še o električnih modelih, ljudje pa še vedno vozijo predvsem avtomobile, ki imajo motor na notranje zgorevanje, čakamo na točko preloma, ko bodo tudi kupci začeli bolj množično kupovati električna vozila.

Barvne kombinacije

Pri Renaultu so bili med prvimi, ki so z modelom zoe ponudili precej dostopen električen avtomobil, zdaj na trg pošiljajo še megana, ki ima dolgo tradicijo (že 26 let) in prepoznavno ime, razvili pa so ga na severu Francije.

Armaturna plošča je povsem posvečena vozniku.

Na pogled ima malce spremenjeno silhueto, zaradi česar marsikdo pomisli, da gre za manjšega športnega terenca, vendar tudi v električni preobrazbi ostaja kombilimuzina (hatchback). Opazni so nekateri vizualni triki, ki so jih uporabili že drugi proizvajalci pri električnih vozilih, da deluje malce futuristično, precej dobro pa so zadeli z barvnimi kombinacijami.

Da se barva strehe razlikuje od trupa vozila, je stalnica pri številnih novih modelih, toda pri meganu so oblikovalci dodali še (tretje) barvne elemente v maski in zadku, kar nikakor ne deluje slabo. Predvsem belo-zlata povezava je privlačna.

Pri zunanjosti sta še dve posebnosti: prva je, da ima megane ozko zadnjo luč, ki je razpotegnjena skozi celoten zadek (svetlobni pas), druga pa, da se kljuke vrat pogreznejo v notranjost in jih dobite ven z rahlim potiskom. In še poseben dodatek – v obrobi vetrobranskega stekla boste lahko videli tudi podobo petelina, s čimer so potrdili francosko poreklo.

Tudi v notranjosti je več adutov, zato se megane v različicah z boljšo opremo gotovo kosa z avtomobili višjega razreda. Materiali so kakovostni (tekstilne prevleke so naredili iz recikliranih snovi), vse je digitalno in lično oblikovano. Na sredini je pokončen digitalni 12-palčni infozabavni zaslon (ne v vseh izvedenkah), za volanom 12,3-palčni zaslon s podatki o vožnji, vse je precej izrazito obrnjeno k vozniku.

Vzvratno ogledalo je zaslon

Posebno je sredinsko vzvratno ogledalo, ki je v resnici digitalni zaslon, a to bo samo v bolje opremljenih različicah. Pogled nazaj je namreč zelo omejen, saj se zadek avtomobila precej spušča, zato med sedeži in streho voznik vzvratno skoraj nič ne vidi. Pri električnem meganu tako dogajanje ves čas spremlja vzvratna kamera, zelo čisto sliko pa voznik spremlja na vzvratnem zaslonu oziroma ogledalu (kot vam je ljubše). Vsekakor zelo priporočljiv pripomoček v tem avtomobilu.

V notranjosti je tudi dovolj odlagalnih prostorov, v kabini lahko brez težav sedi vsa družina. V prtljažniku je prostora za 440 litrov, vendar ima megane precej visok nakladalni rob, v pokritem dnu prtljažnika pa je prostor za električne kable. Dolg je 421 centimetrov in je krajši od dosedanjega modela. Novinec bo na voljo samo v električni izvedbi, dosedanjega megana naj bi še nekaj časa prodajali, seveda s klasičnim ali hibridnim pogonom.

Močnejša različica do stotice pospeši v 7,4 sekunde. FOTOgrafije: Renault

Baterija električnega megana ima lahko zmogljivost 40 kWh ali 60 kWh, kar naj bi bilo dovolj za 300 oziroma 470 prevoženih kilometrov, toda to so predvsem tovarniške obljube. Realnost bo gotovo nižja, še posebno v Sloveniji, kjer je pozimi mraz in poleti vroče, pričakujemo pa lahko, da bo doseg primerljiv s konkurenčnimi modeli. Hitro polnjenje poteka prek enosmernega toka s 130 kilovati moči, zato se lahko 80 odstotkov baterije napolni v približno pol ure, seveda je možno tudi polnjenje prek dvosmernega toka.

Šibkejša različica bo imela 130 konjskih moči (96 kW), močnejša 220 (160 kW), kar je za takšen družinski avtomobil precej poskočno. Močnejša različica do stotice seže v 7,4 sekunde, vožnja pa je ves čas udobna. Volan je zelo neposreden, avtomobil stabilen, motorna moč dobro poskrbi, da je megane poskočen med ovinki. V skoraj popolnih razmerah za električni avtomobil na jugu Španije (okoli dvajset stopinj Celzija) je bila poraba med 16 in 18 kWh/100 km.

Takšen zelo dobro vozen električni avtomobil bi gotovo prepričal precej ljudi, vendar problem ostaja cena. Začetni znesek pri nas bo 34.000 evrov (šibkejša različica), kar žal ni kupček denarja, ki bi si ga slovenska družina privoščila brez velikih odrekanj. Razumljivo je, da je še dražja močnejša različica, ki ima začetno ceno pri 42.000 evrih, a je tudi res, da v obeh zneskih še nismo všteli subvencije.

34.000 34.000 evrov stane šibkejša različica.

Zaradi težav pri dobavi polprevodnikov ga bodo v Evropi začeli prodajati aprila, vendar ne na vseh trgih sočasno. V Sloveniji bodo naročila začeli sprejemati maja, k nam pa bo avtomobil pripeljal septembra.