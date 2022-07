Električni ë-C4: cenovna ugodna baterija in doseg 357 kilometrov

Elektrika se postopoma prebija v vse avtomobilske razrede, od malih kompaktnežev do velikih suvov, in seveda tudi v še vedno pomemben nižji srednji razred, katerega predstavnik je novi električni citroën ë-C4.

Popolnoma električni C4 združuje cenovno ugodno baterijo s kapaciteto 50 kWh, ki omogoča polnjenje z enosmernim tokom in močjo 100 kW, kar je hitreje od številnih tekmecev. Z dosegom 357 kilometrov (cikel WLTP) pa se lahko voznik mirno odpravi tudi na daljša potovanja.

Pri ë-C4 so sledili razmišljanju, da je bolje imeti optimizirano manjšo baterijo, ki se hitro polni, namesto večje in dražje. Pri električnih vozilih je na potovanja treba gledati drugače: pogostejše in krajše ustavljanje oziroma polnjenje je učinkovitejše od manj pogostega polnjenja za dlje časa.

Hitrost polnjenja je na začetku hitrejša kakor na koncu polnjenja: za polnjenje baterije od 80 do 100 odstotkov večinoma porabimo več časa kakor za polnjenje od 0 do 80 odstotkov.

Citroën ë-C4 je opremljen z elektromotorjem z močjo 100 kW (136 KM), ki razpolaga z 260 Nm navora. Na hitri javni polnilnici z močjo 100 kW se baterija do 80 odstotkov napolni v pol ure, na trofazni 11-kilovatni postaji potrebuje do pet ur, na standardni gospodinjski vtičnici pa več kot 24 ur.