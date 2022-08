Električni avtomobili za dostopno ceno?

Pri Hyundaiu so namignili, da tudi za evropski trg pripravljajo električni model po dostopnejši ceni, menda za okoli 20.000 evrov.

Kot je za Automotive News Europe povedal marketinški šef te znamke Andreas-Christoph Hofmann, je njihov cilj pripraviti vstopni električni avtomobil za Evropo, vendar bo za njegovo pripravo oziroma za izdelek, ki bo primeren za proizvodnjo, potrebnega nekaj časa. Avtomobilski proizvajalci so doslej izjavljali, da je težko pripraviti cenovno dostopnejši električni mini avto. V tej smeri deluje tudi koncern Volkswagen, ki naj bi do leta 2025 pripravil tri tovrstne modele za svoje znamke.

Elektrika na pohodu

Prodaja avtomobilov v Evropi je v prvi polovici leta močno upadla, za 16 odstotkov. Se je pa v drugem četrtletju po podatkih Acee povečal delež električnih avtomobilov, in sicer s 7,5 na 9,9 odstotka. ​​

Rahlo se je povečal tudi v Sloveniji, na štiri odstotke. Prav tako so nekoliko pridobili priključni hibridi in imeli 8,7 odstotka trga, popravili so se še samopolnilni hibridi (23 odstotkov). Je pa upadel delež bencinskih in dizelskih avtomobilov, ki je skupaj znašal 56 odstotkov (lani v tem času 62). Delež plinskih avtomobilov je bil še vedno zelo majhen, slabe tri odstotke.