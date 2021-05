Električni avtomobili kmalu cenovno najugodnejša izbira

Kakšne so ugotovitve?

ZPS nakup električnega vozila sicer najbolj priporoča ...

Električni avtomobili bodo kmalu cenovno najugodnejša izbira, pri čemer srednje velik električni avtomobil že danes predstavlja najcenejšo možnost za številne potrošnike, kažejo izsledki analize, ki jo je danes predstavila Zveza potrošnikov Slovenije (ZPS). Pri tem igrajo, in bodo še igrale, pomembno vlogo države z različnimi spodbudami.Analizo stroškov lastništva avtomobilov so konec lanskega in v začetku letošnjega izvedle Evropska potrošniška organizacija BEUC in nacionalne potrošniške zveze iz devetih držav članic, med njimi tudi ZPS. Poleg Slovenije je raziskava vključevala še Belgijo, Ciper, Francijo, Italijo, Litvo, Nemčijo, Portugalsko in Španijo, je povedaliz ZPS.Celotni stroški uporabe so bili izračunani za predvideno 16-letno življenjsko dobo avtomobila. To dobo so nato razdelili na tri lastnike: prvega, ki kupi nov avtomobil in ga ima štiri leta, drugega, ki nato kupi rabljenega in ga ima pet let, ter tretjega, ki ima avtomobil zadnjih sedem let.Kot je pojasnil Okorn, so pri tem upoštevali vse relevantne stroške uporabe, ki so jih izračunali za različne vrste pogonov, in sicer za bencinske, dizelske, hibridne, priključne hibride, električne in vodikove.Iz analize je razvidno, da skupni stroški lastništva avtomobilov na alternativni pogon v Sloveniji upadajo. Tako se bodo stroški lastništva za prvega lastnika avtomobila z električnim in vodikovim pogonom v naslednjem desetletju občutno znižali, k čemur bo najbolj prispevalo zniževanje cen akumulatorjev in gorivnih celic.Pri tem so ugotovili, da so srednje veliki električni avtomobili glede na celotno življenjsko dobo vozila že danes cenovno ugodnejša opcija. Po Okornovih besedah naj bi majhni avtomobili to postali v letošnjem ali prihodnjem letu, medtem ko bodo veliki električni avtomobili to postali nekje okoli leta 2025.Okorn je pri tem izpostavil, da bodo pri nas stroški majhnih električnih avtomobilov upadli tri leta prej kot v EU. V Sloveniji namreč prevozimo v povprečju 20 odstotkov več kilometrov kot v povprečju v EU in tu se vidi vpliv stroškov vožnje. Pomembno vlogo pri vpeljavi električnih vozil na trg igrajo prvi lastniki, ki bodo ta vozila kupili in jih nato pripeljali na trg rabljenih vozil. Ker so nova električna vozila trenutno še dražja od avtomobilov na klasični pogon, so zato ključne državne spodbude v obliki subvencij, je opozoril Okorn. V Sloveniji ta trenutno znaša 4.500 evrov in prvemu lastniku srednje velikega avtomobila že omogoča, da v štirih letih zanj porabi manj denarja kot za druge pogonske sisteme.Za drugega lastnika, ki bi rabljen avtomobil kupil okoli leta 2024, je lastništvo električnega avtomobila za približno desetino ugodnejše, kot če bi izbral takšnega z bencinskim motorjem ali hibridnega.Z nakupom električnega avtomobila pa bi največ privarčeval tretji lastnik, ki bi avtomobil kupoval okoli leta 2029. Razlika bo v primerjavi z avtomobilom na bencinski pogon že več kot 25-odstotna, v primerjavi z avtomobilom na dizelski pogon pa okoli 20-odstotna.V ZPS nakup električnega vozila sicer najbolj priporočajo tistim, ki bi ga uporabljali pretežno za prevoz po mestih oziroma družinam, ki bi ga uporabljale kot drugo vozilo.