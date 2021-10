Električni avto tudi za nepolnoletne (FOTO)

Na tržišču je vse več ponudnikov ekoloških prevoznih sredstev, kjer so v ospredju seveda električna vozila ali pa vsaj avtomobili s hibridnim pogonom. Na to področje vse bolj prodirajo tudi proizvajalci in prodajalci koles ter skirojev in ekoloških rikš na lastni ali električni pogon. Vse to in še kaj več smo lahko videli in spoznali minulo soboto na Kongresnem trgu v Ljubljani, kjer so pripravili srečanje, ki so ga poimenovali Future Zone, recimo temu Cona prihodnosti.

Hyundaijev ioniq 5

To je hkrati največji dogodek o ekoloških vozilih v Sloveniji. Največ zanimanja so požela vedno bolj priljubljena in tudi na naših cestah vedno pogostejša električna vozila. Zanimiva in obsežna je bila predstavitev hibridnih vozil, veliko pozornosti pa je pritegnilo celo letalo na električni pogon. Future Zero, ki je leta 2007 začel kariero pod imenom ČEVELJ (Čista Električna Vozila za Ekološko ozaveščene Ljudi) in je bil od leta 2012 kot partnerski projekt med Avto klubom GaS Tuning Team, podjetjem Elaphe in Mestno občino Ljubljana pod imenom ECOmeet pridružen evropskemu tednu mobilnosti, je v leto 2021 vstopil z novim imenom in predvsem novo širino.

Kolo ali mali birò?

Pravzaprav bi težko izbrali avto, ki naj bi nas navdušil z električnim pogonom, vsekakor pa so vsaj trije poželi kar največ zanimanja med obiskovalci cone, ki zre v prihodnost. Na prvem mestu omenimo volkswagnov ID.4 suv, ki se ponaša z nazivom svetovni avto leta 2021, sodeluje pa tudi v izboru za slovenski avto leta 2022. Če so se ob pogledu na novost, ki prihaja iz avtomobilske družine iz Wolfsburga, najbogatejšega nemškega mesta, marsikomu pocedile sline, pa so nekaj sape zadržali ob ceni. Volkswagen ID.4 je na voljo za ceno od 38.600 do 57.800 evrov, odvisno seveda od vrste motorja.

Ë-udobje

Skoraj premierno smo tokrat lahko zaploskali najnovejšemu lepotcu, ki prihaja iz južnokorejske tovarne Hyundai. Tokrat se ioniq 5, povsem električni suv, pridružuje že kar precej številni družini vozil, ki so tudi med slovenskimi voznicami in vozniki vse bolj priljubljena. Hyundai namreč ponuja široko paleto električnih in hibridnih vozil, ioniq 5 pa je vsekakor razred zase.

Skoraj neslišno krožimo v mestnem središču, dosegljivi pa smo celo na klic, ko gre za krajši prevoz z ene do druge točke.

Kako tudi ne, saj preseneča s povsem futuristično obliko, tovarna pa ponuja petletno garancijo brez omejitve kilometrov in osemletno garancijo na baterijo. Hyundai z modelom ioniq 5 ponuja dve vrsti motorjev, pogon na zadnja kolesa ali štirikolesni pogon in ceno od 43.500 do 59.800 evrov, odvisno od dodatne opreme. Že na začetku prodaje so morebitnim kupcem povedali, da je opremljen z 800-voltno baterijo, ki zagotavlja ultra hitro polnjenje. Bodočim lastnikom ponujajo možnost uveljavljanja nepovratne finančne spodbude v višini 4500 evrov in eko kredita Eko sklada z obrestno mero 1,3 odstotka.

Še nekaj iz tovarniškega zapisa: »Novi ioniq 5 s svojim dih jemajočim dizajnom in izjemno naprednostjo spreminja tradicionalne predstave o električnih avtomobilih. Njegova inovativna zasnova in kopica pametnih tehnologij bodo poskrbele, da boste prišli dlje, hitro napolnili baterijo in potovali v slogu.« Številni obiskovalci so se radovedno ustavljali ob novem citroënu ë-C4, ki je sicer na voljo tudi v klasični bencinski ali dizelski izvedbi. Tudi Citroënov novinec je drzen in vabljiv.

Zanimiva in obsežna je bila predstavitev hibridnih vozil, veliko pozornosti pa je pritegnilo celo letalo na električni pogon.

»V letu 2020 je Citroën lansiral električno ofenzivo s šestimi vozili iz svojega prodajnega programa. Novi citroën ë-C4 100 % ëlectric bo zaznamoval naslednji korak te ofenzive: pooseblja tehnološko napredno in moderno električno mobilnost za udobno in vsestransko rabo – mobilnost v razredu ë-udobja.«

H-kategorija

Za štirikolesnimi lepotci pa prav nič ne zaostajajo druga vozila, ki se vse bolj spogledujejo z elektriko. Tega se zavedajo v podjetju Exprum iz Ljubljane, ki uporabnikom na primer ponuja električno vozilo za odvoz odpadkov, ali pa skoraj miniaturno vozilo za dve osebi birò, ki ni uporabno le v mestih, temveč tudi na podeželju. Le 174 centimetrov dolgo električno vozilo doseže največjo hitrost 45 km/h, uporabljati pa ga smejo mladostniki od 15. leta starosti z opravljenim izpitom H-kategorije. Na kavalirje, mini električne avtobuse, smo se v slovenskih mestih že navadili, med drugim jih imajo kar nekaj v ljubljanskem mestnem potniškem prometu.

174 centimetrov meri električni malček za najstnike.

»Skoraj neslišno krožimo v mestnem središču, dosegljivi pa smo celo na klic, ko gre za krajši prevoz z ene do druge točke, na primer z ljubljanske tržnice do najbližjega postajališča mestnega prometa,« nam je povedal voznik Nebojša Dragić. »Pred novembrskimi prazniki so priljubljeni na osrednjem pokopališču Žale, novost pa je kavalir Klinko, ki je na voljo vsem tistim, ki obiskujejo klinični center ali onkološki inštitut. Sem voznik enega od kavalirjev, če je treba, pa sedem tudi za volan čisto pravega avtobusa.«