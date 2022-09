Električni alpine: pogon na elektriko in z odpirajočo se streho

Ko je Luca de Meo zasedel položaj izvršnega direktorja Renaulta, je dejal: »Znamko Alpine želim elektrificirati, da bi jo ohranili za vekomaj.« Te besede so navdihnile Laurenta Rossija, glavnega izvršnega direktorja, in inženirje, da so v manj kot letu dni udejanjili njegovo idejo. Znamka je tako proslavila 60-letnico modela A110 z demonstracijskim prototipom, ki je nabit z inovacijami in nakazuje prihodnost.

Za znamko skupine Renault je bilo logično, da najprej pregleda dele in tehnologije, ki jih že ima na voljo. Akumulatorski moduli so takšni kot v električnem meganu e-tech. Vendar je bilo treba za doseganje optimalne razporeditve teže za A110 zasnovati posebna ohišja in prilagoditi notranjo arhitekturo. In kljub dodatku dvanajstih modulov je skupna teža alpine A110 e-ternité ostala nizka, saj se je dvignila za samo 258 kilogramov v primerjavi z bencinsko gnano verzijo.

Hišnemu elektromotorju s 178 kW moči in 300 Nm navora je dodan inovativen dvostopenjski menjalnik z dvema sklopkama, s pomočjo katerega električni alpine doseže stotico v 4,5 sekunde in najvišjo hitrost 250 km/h. A ker je avto precej lahek, naj bi kljub le 62 kWh bateriji prevozil do 420 km po ciklu WLTP.