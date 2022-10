Električna vozila: Premalo in prekomplicirano

Elektrifikacija voznega parka bi članicam Evropske unije poleg manjšega onesnaženja zraka prihranila več kot devet milijard evrov zdravstvenih stroškov na leto. To je med drugim pokazala raziskava organizacije CE Delft, ki jo je naročila Evropska zveza za javno zdravje (EPHA). Za večjo uveljavitev električnih vozil pa je med drugim potrebno zadostno število polnilnic, hkrati pa enostavno plačevanje njihove uporabe.

Skoraj polovica vseh električnih polnilnih mest v EU je na Nizozemskem in v Nemčiji.

V EU je danes skoraj polovica vseh električnih polnilnih mest na Nizozemskem (29,4 % ali 90.284 polnilnic) in v Nemčiji (19 % ali 59.410 polnilnic). Sledijo jima Francija z dobrimi 37.000 polnilnicami, Švedska z malo več kot 25.000 in Italija s 23.543 polnilnicami, navaja avtomobilsko panožno združenje Acea. Najmanj polnilnic imajo Ciper (57), Malta (98), Litva (207) in Estonija (385).

Odprta shema

Število električnih vozil na cestah v Evropi naj bi se do leta 2030 vsako leto povečalo za 25 odstotkov. Vzpostavitev potrebne infrastrukture – priporočeno je najmanj eno polnilno mesto na deset električnih vozil – pa zavirajo različna razpoložljivost polnilnih postaj po državah, neusklajenost plačilnih sistemov in nezadostne informacije za uporabnike, ugotavlja evropsko računsko sodišče.

Da je poleg samih polnilnic pomembno imeti neki splošen globalni standard za povezovanje infrastrukture, poudarja Claas Bracklo, predsednik neprofitne pobude za uvedbo svetovnega standarda za polnjenje električnih vozil CharIN. Bracklo sicer prihaja iz avtomobilske skupine BMW, v CharIN pa so vključeni še številni drugi proizvajalci in njihovi dobavitelji; zdaj imajo že 283 članov.

Pri Visi menijo, da bi moralo biti plačevanje tako enostavno, kot je brezstično plačevanje v navadni trgovini. FOTO: arhiv Vise

Trenutno se od potrošnikov pričakuje, da si bodo namestili več aplikacij za različna polnilna mesta ali pa na nekaterih preprosto ne bodo mogli polniti vozila brez naročniške storitve. »Rešitev za to so odprta shema in interoperabilna plačila, ki ne izključujejo aplikacij ali naročniških modelov, temveč izboljšujejo dostop za potrošnike,« poudarjajo v Visi, kjer se osredotočajo na uporabniško izkušnjo.

Za enoten mednarodni standard

Pri Visi menijo, da bi moralo biti plačevanje za uporabo javnega prevoza, najem električnega skiroja ali polnjenje električnega vozila tako enostavno, kot je brezstično plačevanje v navadni trgovini.

Rešitev so odprta shema in interoperabilna plačila.

Visa na podlagi izkušenj pri plačevanju v javnem prometu v več evropskih mestih zdaj to prenaša v industrijo električnih vozil in je kot prva v finančni skupnosti postala članica pobude CharIN. Njihov cilj ni le odkriti ovire za uvedbo interoperabilnih plačil v evropskem omrežju za polnjenje e-vozil, temveč tudi spodbuditi rešitve, da bi bilo plačilo na polnilnih postajah čim bolj preprosto, hitro in priročno.