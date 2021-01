Električna prihodnost v nakupovalnih središčih

Dobrodošla novost

Kako uporabljati polnilnice Pred prvo uporabo polnilnih postaj v sistemu Elektra Ljubljana se je treba registrirati na www.gremonaelektriko.si, v katerega se lahko prijavimo kot naključni uporabnik (po načelu polni in plačaj) ali predplačnik. Če imamo predplačniško kartico RFID, se z njo približamo označenemu mestu na postaji in sledimo navodilom, če uporabljamo mobilno aplikacijo Gremo na elektriko, pa v njej izberemo polnilnico in vtičnico ter sledimo navodilom. Plačujemo lahko le v aplikaciji, seveda pa potrebujemo plačilno kartico.

Uporaba je preprosta, le prej se moramo registrirati v sistemu.

E-mobilnost in nakupovanje

350 polnilnih mest po Sloveniji je že v sistemu Gremo na elektriko.

Ljubljansko nakupovalno središče je bogatejše za deset novih polnilnic za električne avtomobile. V prvem nadstropju Cityparkove parkirne hiše so v sodelovanju z Elektrom Ljubljana postavili nove polnilne postaje z močjo 22 kW, ki so se pridružile obstoječima polnilnima mestoma v pritličju. Razlika je v tem, da je spodnja postaja z dvema priključkoma prosto dostopna vsakomur in brezplačna, a počasnejša, za uporabo zgornjih novih polnilnic pa se je treba registrirati v sistemu Gremo na elektriko.Kakor je na torkovem slovesnem odprtju polnilnih postaj v ljubljanskem Cityparku povedal, direktor SES Slovenija (družbe, ki upravlja Sparove nakupovalne centre po Evropi), je »izredno ponosen, da se tudi v teh manj gotovih časih vsa SES-ova nakupovalna središča v Sloveniji razvijajo, rastejo in pišejo pozitivne zgodbe. Današnje odprtje novih električnih polnilnic v Cityparku je zagotovo ena od njih. Mislim, da so naša nakupovalna središča edina v državi, ki imajo vsaj deset polnilnih mest.«. Družba namreč v zadnjih letih daje velik poudarek okoljski ozaveščenosti.Menedžer središča Cityparkje dodal, da so tako njihovi obiskovalci kot zaposleni zelo okoljsko ozaveščeni. »Zavedamo se pomembnosti učinkovite rabe energije. Prav zaradi tega smo se odločili za nov korak, za postavitev novih sodobnih e-polnilnic,« je dejal.Polnilnice je postavilo podjetje Elektro Ljubljana, v katerem so veseli, da e-mobilnost prihaja tudi v nakupovalna središča. »Že več kot deset let upravljamo največjo mrežo polnilnic za električna vozila Gremo na elektriko in s tem aktivno uresničujemo svojo zavezo za nizkoogljično prihodnost. Veseli smo, da se v mrežo 350 polnilnih mest vključuje tudi Citypark, in upamo, da se bodo kmalu pridružila še druga nakupovalna središča v Sloveniji. Za ogljično nevtralnost do leta 2050 bo treba elektrificirati skoraj ves osebni promet. Zato bomo morali postaviti še veliko polnilnic, tako SES kot mi, in zadovoljni smo, da smo s tem projektom postavili model sodelovanja, ki ga bomo uporabljali tudi v prihodnje,« je poudaril predsednik uprave Elektra Ljubljana»V vseh petih SES-ovih nakupovalnih središčih v Sloveniji si prizadevamo, da bomo imeli v prihodnje še več polnilnic za električna vozila. Zavedamo se, da bo prihodnost zelena in da bo vse večji delež slovenskih voznikov prisegal na električna vozila. To so seveda tudi svetovni trendi, ki jih v svojih nakupovalnih središčih vseskozi spremljamo in med prvimi vnašamo v svoje centre,« je dodal Pugelj. Ropret pa je povedal, da bodo v ljubljanskem Cityparku v bližnji prihodnosti namenili dodaten prostor parkiranju koles, medtem ko je obiskovalcem že zdaj na voljo sistem izposoje koles Bicikelj. Poleg tega je v pritličju parkirne hiše pet parkirnih prostorov, namenjenih uporabnikom storitve Avant2go, ki si lahko prek mobilne aplikacije izposodijo ali vrnejo električni avtomobil.