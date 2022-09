Električna avtošola

Vožnja z električnim avtomobilom zna biti precej drugačna od tiste z vozilom z motorjem na notranje zgorevanje; še posebno znajo novega voznika presenetiti pospeški pa tudi pojemki pri zaviranju z motorjem. Številni mladi vozniki bodo električne avtomobile prvič vozili šele po pridobitvi vozniškega dovoljenja. Uporaba električnih vozil v avtošolah spreminja celo način poučevanja vožnje, saj inštruktorji nove voznike učijo pomembnih tehnik učinkovitosti, ki pomagajo podaljšati doseg vozila.

Zato so se tri avtošole na Norveškem in ena na Nizozemskem zavestno usmerile v usposabljanje voznikov t. i. generacije E, ki se bodo vožnje učili na električnem fordu mustang mach-e. »Naslednja generacija voznikov bo imela velik vpliv na to, kako hitro bodo električna vozila nadomestila avtomobile z bencinskim in dizelskim pogonom. Opravljanje vozniškega izpita je lahko za mnoge zastrašujoč izziv, a mustang mach-e pomaga, da bo učenje vožnje lažje in zabavnejše. Veselje, ki ga avtomobil prinaša novim voznikom, je prav navdušujoče. Želim si, da bi se tudi sam naučil voziti v takšnem avtomobilu,« je dejal Martin Sander, generalni direktor družbe Ford Model e Evropa, Fordovega oddelka za električna vozila.