Elegantni prepogljivko: to je Samsung galaxy Z flip 5 (FOTO)

Samsung je letos poleti predstavil novi kompaktni pametni telefon s pregibnim zaslonom galaxy Z flip 5, ki je lepo nadgradil prejšnji model. Največji novosti sta večji in uporabnejši prednji zaslon, ki prekriva polovico zunanjega dela telefona oziroma celo stranico, ko je ta preklopljen, in novi mehanizem tečajev, s katerim se flip končno simetrično zapre; lanski model se ni tako elegantno zapiral, tako da je med poklopljenima stranicama pri tečajih zevala odprtina.

Moči ne manjka

Kar se tiče drugih sprememb, niso tako vidne. Seveda so nadgradili procesor, tako da za super hitro delovanje zdaj skrbi nadmočni snapdragon 8 gen 2, že osnovna verzija telefona pa ima na razpolago 8 GB delovnega pomnilnika in 256 GB shrambe. Glavni amoled zaslon z ločljivostjo 1080 x 2640 pik in z diagonalo 6,7 palca je ostal enak kot pri Z flip 4, nekoliko pa so mu povečali svetilnost, kar je seveda dobrodošlo. Zunanji zaslon pa je krepko zrasel in zdaj meri 3,4 palca po daljši diagonali (na eni strani je malce zarezan, saj sta tam glavni kameri), pohvali pa se z ločljivostjo 720 x 748 točk. Poleg tega je odslej mogoče več stvari opraviti na zunanjem zaslonu, med drugim tudi pisati sporočila. Oba zaslona imata ostro in barvito sliko, kar je že tradicionalno ena od odlik Samsungovih amoled ekranov.

Flip v kremni barvni različici

Že znane kamere

Kamere so ostale iste, pri čemer ni odveč pripomniti, da lahko zdaj še lažje delamo selfieje z glavnima kamerama, saj na večjem zaslonu več vidimo. Glavna kamera ostaja dvooka, in sicer je sestavljena iz širokokotne kamere s samodejnim ostrenjem in optičnim stabilizatorjem slike ter ultra širokokotne kamere s fiksno goriščnico; obe imata po 12 milijonov slikovnih točk. Če telefon razpremo, lahko delamo selfieje tudi z notranjo kamero z desetimi megapiksli, a priporočljivo jih je zajemati z glavno. Vse kamere znajo posneti video v ultra visoki ločljivosti 4K, pri čemer pa imamo (spet) več možnosti pri snemanju s hrbtno kamero. Kakovost fotografij je na zgledni ravni, seveda pa se težko primerja s tisto s Samsungovih najboljših telefonov.

In še selfie z glavno kamero v zaprtem prostoru z umetno svetlobo

Ima nov pregibni mehanizem.

Solidna baterija

Baterija je ostala ista kot pri prejšnjem modelu (3700 mAh), a zaradi energetsko učinkovitejšega procesorja zdrži nekoliko dlje; denimo, okoli 15 ur predvajanja videa. V praksi bi bilo to dovolj za celodnevno normalno uporabo, baterija pa obvlada samsungovsko »hitro« polnjenje s 25 W, kar je za sedanje standarde že kar počasi, a vseeno se bo do polovice napolnila v pol ure. Na voljo imamo tudi brezžično polnjenje s 15 W. Napajalnik ni priložen; v škatli iz recikliranega papirja sta le usb-kabel in tista paličica za izvlek predalčka za sim-kartico. Za dober zvok skrbita stereo zvočnika, za priklop klasičnih slušalk pa bomo potrebovali vmesnik.

Lepo sede v roko.

Privlačna oblika

Kot sem že omenil, se Z flip 5 zdaj zapira simetrično, kar seveda pripomore k elegantnemu videzu. Robovi telefona so kombinacija ravnega in zaobljenega, ogrodje pa je narejeno iz ojačanega aluminija, medtem ko hrbtno stranico prekriva močno zaščitno steklo victus 2. A vseeno ga je bolje zaščititi z namenskim ovitkom. Galaxy Z flip 5 je pri nas na voljo po maloprodajni ceni 1199 evrov, kupci pa lahko izbirajo med mentol zeleno, grafitno, kremno in barvo sivke. Samsung je dokazal, da je prihodnost lahko tudi prepogljiva, o čemer govorijo dobre prodajne številke.

Večji zunanji zaslon omogoča več funkcionalnosti.