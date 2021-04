Elegantni dizelaš

Volanski obroč z novim znakom ter možnostjo upravljanja funkcij z drsnikom.

Konkreten avto

Volkswagnov največji klasični model arteon je po novem pripravljen tudi v zanimivi izvedbi shooting brake.

Klasična ureditev

5,5 litra dizla je porabil pozimi.

Odličen doseg

Volkswagen arteon shooting brake R-line 2.0 TDI



Motor: štirivaljni turbodizelski

Gibna prostornina: 1968 cm3

Največja moč: 147 kW (200 KM) pri 4000 vrt./min.

Največji navor: 400 Nm pri 1750–3500 vrt./min.

Pogon: štirikolesni, 7-stopenjski ročni menjalnik

Masa praznega vozila: 1726 kg

Mere (D/Š/V): 4866/1871/1462 mm

Medosna razdalja: 2835 mm

Prtljažnik: 590–1632 l

Posoda za gorivo: 58 l

Najvišja hitrost: 230 km/h

Pospešek do 100 km/h: 7,4 s

Povprečna poraba goriva (NEDC): 4,9–5,1 l/100 km

Izpust CO2: 128–134 g/km

Zastopnik: Porsche Slovenija

Cena: 45.710 evrov (testno vozilo 49.698 evrov)

Euro NCAP (2017): *****

Zdi se, da je bila lanska novica o osveženem arteonu v stalnem »elektrenju« okoli Volkswagna kar malce prezrta. Vsekakor je arteon svež in, kar je enako pomembno, ima novo karoserijsko izvedbo z angleško oznako shooting brake. V približnem opisnem prevodu gre za mešanico kupejevskih in karavanskih linij.Naj bo prevod zasilen ali približen, velja, da je arteon shooting brake lep avtomobil. Vsaj za moje oči je celo nadpovprečno zanimiv glede na znano iz Volkswagnove modelske linije pa tudi v primerjavi s kakim tekmecem iz višje postavljene znamke Audi. Arteona so ob prvi predstavitvi opisovali le kot všečno limuzino, ki je nasledila nekdanjega passata CC, zdaj, z novo karoserijsko izvedbo, deluje še malce bolje.To ni majhen avtomobil, sploh ne, saj se v dolžino iztegne do 4,86 metra, a vendarle ne deluje glomazno. V kabini je prostoren povsod, spredaj še posebno, tudi zadaj so se lahko dokaj dobro peljali celo trije potniki, prostora za glavo, če ne gre za košarkarje, tam kljub kupejevski usločenosti ne manjka.Prtljažnik ni orjaški kot pri kakem superbu, sprejme sicer kar veliko tovora, ni pa skoraj nič večji kot v limuzini. Davek kupejevske linije? Ravno dno je priročno, prtljažni rolo se lepo ustavi na sredini ali sprosti do konca. Bi pa moral imeti avtomobil tega cenovnega razreda kovinski zaključek, ne plastičnega. Tudi za zadnjo klop bi bilo kljub precej veliki sredinski luknji za smuči bolje, da bi se delila v razmerju 40/20/40 namesto 60/40.Kot rečeno, se pričakovano najbolje potuje spredaj, zlasti v ergonomskih sedežih. Ureditev za volanom je še precej klasična, tu ni golfove izrazite digitalnosti. Ob pogledu na sredinski del armaturne plošče se morda zdi, da ni najnovejša, je pa z gumbi in kolesci preprosta za upravljanje, nekaj je tudi funkcij, ki jih lahko upravljamo s potegom prsta, podobno je na volanskem obroču.Na njem je novi tanjši znak znamke, bolj pomembno je, da avtomobil z njim krmilimo zelo natančno. Včasih asistenca tudi pomaga pri krmiljenju, sploh je paket asistenčnih sistemov bogat in dobro deluje.Dizelski pogon naj bi se počasi poslovil, pravijo. A je tako, da se je v tem izdelku dvolitrski štirivaljnik odrezal korektno; v zvočno dobro zatesnjeni kabini ga ni bilo dosti slišati, v izvedbi z močjo 147 kW je imel arteon dovolj poleta, v tej kombinaciji je, drugače kot pri manjših motorjih, samodejni menjalnik z dvema sklopkama deloval tiho in gladko. Poraba sicer ni bila tako majhna, kot jo recimo zmoreta dizelska golf in octavia, a sredi zime s povprečnim 5,5 litra na 100 kilometrov še vedno ugodna.Doseg z eno posodo goriva je res velik. S pristavkom, da je imel ta shooting brake še prilagodljivi štirikolesni pogon, ki je v bil v mokro-sneženem zimskem času zelo dobrodošel tudi na asfaltni podlagi. K vsemu spada še res dobra lega na cesti, k čemur pripomore dejstvo, da ima arteon zajetno medosje (283 cm), pa tokrat tudi dinamično uravnavanje podvozja, kar se sicer konkretno plača posebej.Cena seveda ni prav nizka, a le za pomislek: približno toliko cenijo prvo izdajo veliko manjšega električnega ID.3, ki smo ga imeli nedavno na preizkušnji ...