Elegantna torbica, ki jo lahko naredimo sami

Poleg drugih pripomočkov potrebujemo dva kosa blaga, ki sta lahko enaka ali različna, ter tanko podlogo. FOTO: Maxcab/Getty Images

Elastičnega blaga raje ne

Najbolje je uporabiti nekoliko trši material, denimo platno ali debelejši bombaž, elastičen ni priporočljiv, saj ga je težje lepo poravnati in šivati. Tudi preveč prozornim vrstam blaga se raje izognemo.

Elegantno večerno torbico v obliki pisemske ovojnice lahko izdelamo iz stare prevleke za odejo, majice, ki je ne nosimo več, namiznega prta ali drugih kosov blaga, ki ležijo po stanovanju, kupiti je treba le tanko bombažno podlogo, videti je kot razvlečena vata. Torbica je tudi lepo in unikatno darilo, ki ga lahko podarimo ob prihajajočih praznikih. Kar je najlepše, pa je, da se ni treba ustaviti pri eni. Zakaj si jih ne bi naredili več, ki bi se podale k različnim opravam.Potrebujemo dva kosa blaga, enega za zunanjo, drugega za notranjo stran, lahko sta različna ali enaka, po želji, oba pa naj bosta pravokotne oblike in velikosti 30 x 55 cm. V enaki velikosti potrebujemo še tanko bombažno podlogo. Od drugih pripomočkov pa šivalni stroj, šlo bo celo ročno, sukanec, škarje, bucike, likalnik, meter ter nekaj, s čimer bomo torbico zaprli, lahko je to magnetni gumb, tudi ježek.Na delovno površino položimo podlogo, nanjo pa blago, ki bo na notranji strani, ter tisto, ki bo na zunanji. Oba kosa blaga naj se stikata s pravo stranjo. Vse tri pravokotnike poravnamo, nato pa zgornji del zložimo v špico, kot bi delali papirnato letalo, in dobro zalikamo, najbolje vsak kos posebej, da dobimo jasen rob. Po njem bomo nato oba kosa blaga in podlogo odrezali. Dobili smo obliko, podobno širokemu svinčniku, z zašiljenim vrhom.Zdaj oba kosa blaga in podlogo po robovih zašijemo skupaj. Na spodnji (ravni) strani pustimo 10-centimetrsko odprtino, vse drugo naj bo zašito. Odprtino potrebujemo zato, da torbico obrnemo na pravo stran in skrijemo podlogo. Pri kotih si pomagamo s svinčnikom ali paličico. Ko je torbica obrnjena, zalikamo robove in zašijemo odprtino, ki smo jo pustili na spodnji strani. Torbico obrnemo tako, da je trikotni del zgoraj, blago, ki ga želimo na zunanji strani, pa obrnjeno proti nam. Zdaj spodnji del zapognemo navzgor, približno 20 cm oziroma do spodnje stranice trikotnika. Ko jo bomo zaprli, mora nastati oblika kuverte.Zašijemo ob straneh ter na vrh trikotnika prišijemo en del magnetnega gumba ali ježka. Torbico zapremo in označimo mesto, kjer se gumb dotakne spodnjega dela. Tja prišijemo še drugi del gumba, še enkrat zalikamo vse robove in torbica je nared.