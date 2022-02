Elegantna kombilimuzina: to je Mazda 3 (FOTO)

Ni prav veliko avtomobilov, ki pridejo na trg in v oblikovnem smislu tako navdušijo, kot to lahko rečem za Mazdino trojko. Ni več povsem nova, a njene čiste linije ne delujejo prav nič manj atraktivno kot ob predstavitvi. Že nekaj časa lahko vozi tudi z motorjem z oznako skyactiv X, ki se je napovedoval kot neke vrste ekonomična revolucija. Napoved se sicer ni povsem uresničila, kar pa ne pomeni, da je s tem pogonom kaj zelo narobe.

Ugodna poraba

Sploh ne, a vendarle se spomnim prvih objav, ko se je napovedovalo, da bo imel ta agregat izjemno nizko porabo. Skyactiv X, ki kot bencinski motor vključuje tudi nekatere elemente dizelskega pogona, je sicer v nekaterih zanj zelo ugodnih režimih vožnje lahko zelo varčen.

Podvozje je odlična kombinacija dobre lege in udobja.

Če se v prijetno ugodnem delu leta, ko ni hladno ali vroče, po magistralni cesti vozite s hitrostjo 50–60 km/h, vam bo računalnik pokazal porabo tudi le 4,6 litra na 100 km. V mestu bo pač precej višja, tudi tja proti sedmim litrom šine. Na celotni testni preizkušnji je znašala okoli 6,5 litra/100 km, kar ni slabo, ni pa nekaj noro dobrega.

Velika moč na papirju

Štirivaljni dvolitrski motor ima na papirju zelo veliko moč (137 kW/186 KM), a tega prav posebno ne kaže. Ni len, ni pa niti posebno športen. Je pa pri njem tako, da boste veliko prestavljali, saj vas pogosto poziva v nižjo ali višjo prestavo. To je sicer kar prijetno opravilo, saj imate v roki ročico z res natančnimi hodi.

Užitek v vožnji

Toliko o motorju, zdaj pa še nekaj o tem, da je mazda 3 zaradi podvozja in volanskega mehanizma eden tistih avtomobilov, ki jih je preprosto užitek voziti, se včasih le zaradi tega z njim nekam zapeljati. Volanski sistem je ravno prav neposreden, podvozje pa odlična kombinacija dobre lege in udobja na morebitnih neravninah.

Mazda 3 skyactiv X GT plus Mazda 3 skyactiv X GT plus Motor: štirivaljni bencinski Gibna prostornina: 1998 cm3 Največja moč: 137 kW (186 KM) pri 6000 vrt./min. Največji navor: 240 Nm pri 4000 vrt./min. Pogon: na sprednji kolesi, 6-stopenjski ročni menjalnik Masa praznega vozila: 1395 kg Mere (D/Š/V): 4460/1795/1435 mm Medosna razdalja: 2725 mm Prostornina prtljažnika: 358–1026 l Posoda za gorivo: 51 l Najvišja hitrost: 216 km/h Pospešek do 100 km/h: 8,1 s Poraba goriva (po WLTP): 6,5 l/100 km Izpust CO 2 : 120 g/km Zastopnik: MMS, Ljubljana Maloprodajna cena: 26.590 evrov Euro NCAP (2019): *****

Še enkrat se ponovim, ko povem, da je kabina spredaj urejena vrhunsko, stikala in gumbi imajo prednost pred digitalnostjo, načelo manj je več pa je izvedeno odlično. Uporabljeni material in izvedba so na zelo visoki ravni, vse skupaj deluje bolj premijsko kot v kakem avtu, ki ga njegovi izdelovalci prodajajo kot prestižnega.

Zdaj manj prostora

No, vse v tej mazdi ni odlično. Na drugi klopi pač ni prav prostorna, precej utesnjeno je tam, izjemna oblika omejuje preglednost nazaj. Tudi ni prav veliko nakladalnih litrov v prtljažniku. Za družinske potrebe nam priporočajo sorodno zasnovanega suva CX-30, sam bi si mnogo bolj želel kako karavansko izvedbo. Ampak nič ne kaže v to smer.