Elegantna in zmogljiva ura: opremljena je z vsemi mogočimi sodobnimi senzorji, tudi z EKG

Huawei že vrsto let izdeluje pametne ure, ki jih odlikujejo dolgoživost baterije, lep dizajn in vsesplošna uporabnost. Zadnje čase se loteva tudi vedno bolj prestižnih ur iz vrhunskih materialov, ki prinašajo dodatne funkcije pa tudi višjo ceno. Potem ko je zgodaj spomladi predstavil »ultimativno« pametno uro z imenom huawei watch ultimate, za katero je bilo treba v najbolj razkošni izvedenki iz nerjavečega jekla odšteti skoraj devet stotakov, je nedavno v svet poslal še model watch 4 pro, ki v različici s titanovim paščkom stane 629 evrov, z usnjenim pa tri desetake manj.

Eleganca ostaja

Tudi huawei watch 4 pro (na testu sem imel model z usnjenim paščkom) je elegantna pametna ura, ki pa je tokrat opazno bolj zaobljena. Ure tega kitajskega proizvajalca so imele doslej precej oglate robove, pri modelu 4 pro pa je vse nekam bolj zaobljeno, vključno z zaslonom. Slednji meri 1,5 palca (38 mm), in ker gre za tehnologijo organskih sijočih diod (oled), je lepo svetel, barvit in kontrasten. Z vsako novo uro pri Huaweiju poskrbijo za nove, bolj interaktivne številčnice, in tudi zdaj je tako. Treba pa je upoštevati, da kompleksnejše številčnice, sploh če so nenehno prižgane, kar omogoča tudi ta ura, porabijo več energije.

Safirno steklo

Ura je precej lahka, saj tehta le 65 gramov, ohišje je široko 48 mm. Paščke lahko enostavno zamenjamo, kar je zelo dobrodošlo, saj usnjeni kljub eleganci ni najprimernejši za športne aktivnosti; še tako kakovostno usnje se bo zaradi potu prej ali slej usmradilo. Preverjeno, čeprav ne pri tej uri, ampak pri enem od prejšnjih modelov. Zaslon je zaščiten s safirnim steklom, ki ga varuje pred praskami, na desni strani pa sta klasična gumba, pri čemer zgornji vrtljivi skrbi za sprehajanje med aplikacijami in po menijih, spodnji pa nas vrže na seznam programov za beleženje športnih aktivnosti, od teka in kolesarjenja prek smučanja do plavanja. Ima pa še eno nalogo: nanj položimo kazalec, kadar želimo narediti elektrokardiogram. Ura seveda sama zazna določene oblike telovadbe in nas vpraša, ali bi jih želeli spremljati. Ko se ustavimo, nas kmalu vpraša, ali bi želeli končati vadbo.

Zgornji gumb je vrtljiv za lažje manevriranje po menijih, v spodnjem se skriva še senzor za merjenje EKG.

4,5 dneva naj bi zdržala baterija pri polni uporabi.

Množica senzorjev

Opremljena je z vsemi mogočimi sodobnimi senzorji, s katerimi merimo srčni utrip, kisik v krvi, temperaturo kože, spalne vzorce, raven stresa in, kot že omenjeno, EKG, podobno kot pri watch ultimate pa lahko »izmerimo« togost arterij. Na voljo imamo aplikacijo, ki v eni minuti izvede »pregled« sedmih ključnih telesnih funkcij. Praktično, čeprav je treba rezultate jemati z rezervo, saj gre za nosljivo napravico in ne pravi medicinski pripomoček. Veliko pozornosti so namenili beleženju teka. Na voljo imamo celo način za potapljanje na dah, saj je ura vodotesna do 30 metrov globine, ima tudi globinomer. Nadgradili so t. i. prstane aktivnosti, ki nam barvito pokažejo, koliko časa smo stali, se gibali in koliko kalorij smo pokurili v enem dnevu.

Uporabniški vmesnik je urejen in pregleden.

Dobra baterija

Watch 4 pro lahko uporabljamo tudi samostojno, brez pametnega telefona, saj podpira e-sim kartice, kar pomeni, da ima lahko svojo telefonsko številko, v notranji pomnilnik (tega je 32 GB) pa lahko naložimo svojo glasbo in jo poslušamo prek brezžičnih slušalk. Tudi zato je cena višja od ostalih ur. Posodobili so navigacijsko aplikacijo petal maps, lepše je videti tudi uporabniški vmesnik.

Titanovo ohišje in safirno steklo jo varujeta pred udarci.

Za konec še baterija. Modeli pro zaradi večje zmogljivosti porabijo več energije, zato naj bi ura ob normalni uporabi z vsemi vključenimi funkcijami in spremljanjem gibanja in telesnih aktivnosti zdržala štiri dni in pol, če vklopimo ultra varčevalni način, pa od 12 do 21 dni. A tedaj so funkcije ure precej oziroma močno okrnjene, tako da je ta način bolj izhod v sili. No, niti dobri štirje dnevi brez polnjenja niso od muh, saj konkurenca zdrži dva, tri dni. S priloženo brezžično polnilno posteljico in ustreznim napajalnikom se do konca napolni v dobri uri.