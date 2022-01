Eleganca in zmogljivost

Kitajski Huawei se je po zapletu z ZDA, ki je po svetu močno prizadel prodajo njegovih pametnih telefonov, osredotočil na druge naprave, predvsem pametne ure, brezžične slušalke pa tudi monitorje in prenosne računalnike, ki nosijo ime matebook.

Na najdebelejšem delu meri le 16,7 mm.

In tako je lani predstavil novi prenosnik matebook 14s, ki prinaša nekaj pomembnih novosti, kot so nova tipkovnica, 90-herčni zaslon in hitrejše polnjenje, predvsem pa novo postavitev spletne kamere.

Premaknjena kamera

Spletne kamere na dosedanjih Huaweijevih prenosnikih so bile skrite v posebni tipki na tipkovnici, do nje pa smo prišli s pritiskom nanjo. To je bilo idealno za tiste uporabnike, ki so želeli fizično blokirati kamerin pogled, da jih ne bi slučajno kdaj snemal kak zlonamerni heker, ki je vdrl v njihov računalnik, manj idealen pa je bil zorni kot kamere.

Ker je snemala od spodaj navzgor, se je pogosto zgodilo, da je morala biti snemana oseba v nenaravni drži, kar je v časih dela in šolanja na daljavo oziroma številnih videokonferenc in pogovorov precej neprijetno. Zdaj je kamera na zgornjem robu zaslona, še vedno pa je škoda, da nima višje ločljivosti kot 720p.

Odličen zaslon

Štirinajstpalčni zaslon z ločljivostjo 2520 x 1680 in milijardo barvnih odtenkov se zdaj osvežuje s frekvenco do 90 Hz, kar poskrbi za gladko premikanje slike, pa naj gre za filme ali običajno brskanje po spletu. Zaslon je poleg tega občutljiv za dotik, kar poveča njegovo uporabnost, po drugi strani pa s tem na njem puščamo mastne prstne odtise.

Minimalistični dizajn

In čeprav gre za klasičen od zadaj osvetljen zaslon iz tekočih kristalov, in ne oled, so barve in kontrasti odlični, le črnine ni tiste prave. Format 3: 2 ni filmski, je pa uporaben za prebiranje dokumentov, srfanje po internetu in vsakdanje delo, pa tudi kakšno igro je povsem fino odigrati. Odlično sliko spremlja dober zvok iz štirih zvočnikov, kolikor je lahko sploh dober zvok na tankih prenosnikih.

Matebook 14s sledi sodobnim modnim smernicam in je lepo kompakten in z 1,45 kg ni pretežak za prenašanje naokoli. Opremljen je z 90-vatnim napajalnikom, ki baterijo s kapaciteto 60 Wh v pol ure napolni do 57 odstotkov, medtem ko baterija brez težav zdrži pol dneva uporabe, kar je dejansko zelo dobro. Prenosnik je opremljen z dvema vtičnicama USB C, eno klasično, z izhodom HDMI in priključkom za slušalke.

Presenetljiva moč

Za konec poglejmo še zmogljivosti. Intelov štirijedrni procesor i5-11300H brez težav opravi z vsem, česar se loti, hitro delo omogoča tudi 16 GB rama, na voljo imamo 1 TB hitre SSD-shrambe, integrirana Intelova grafika Iris pa poskrbi za vizualni del, pri čemer lahko brez težav odigramo tudi kakšno strojno manj zahtevno igro.

Zaslon z 90-herčnim osveževanjem se lepo izkaže.

Na računalniku so nameščeni aktualni windowsi 10 home, tipkovnica in drsna ploščica sta zelo dobri. In cena? Testirani model v slovenskih trgovinah stane nekaj čez 1300 evrov. Ni malo, a gre za dobro naložbo.